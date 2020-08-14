Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе

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Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.
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Автор: Владимир Дорохов
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Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.
После президентских выборов в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками. Задержаны тысячи протестующих граждан. DW следит за событиями 14 августа.
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