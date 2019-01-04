 Забастовка в аэропортах Берлина нарушит расписание рейсов | Новости из Германии о Германии | DW | 07.01.2019

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Германия

Забастовка в аэропортах Берлина нарушит расписание рейсов

В связи с забастовкой работников служб безопасности в аэропортах Тегель и Шенефельд пострадают пассажиры около 80 утренних рейсов. Среди отменивших вылеты и российский "Аэрофлот".

На ленте багажной карусели в аэропорту лежит одинокая сумка

Багажная карусель в аэропорту

Работники служб безопасности двух берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд проведут предупредительную забастовку в понедельник, 7 января. Профсоюз Ver.di, защищающий интересы работников сферы обслуживания и госсектора, призвал их прекратить работу с 5 до 8.45 утра по местному времени (7 - 10.45 мск).

Контекст

Гигантский хаб на Черном море обеспечит Turkish Airlines большие конкурентные преимущества. Lufthansa и "Аэрофлот", Франкфурт и Москва могут лишиться многих транзитных пассажиров. (29.10.2018)

В результате забастовки могут пострадать пассажиры около 80 рейсов, примерно 60 из них запланированы в Тегеле, оставшиеся 20 - в Шенефельде. Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене восьми рейсов из Тегеля - четыре из них во Франкфурт-на-Майне, остальные - в Мюнхен.

Авиакомпании EasyJet, Ryanair и российский "Аэрофлот" также отменили часть рейсов, запланированных в Шенефельде. Администрация затронутых забастовкой аэропортов рекомендует пассажирам, намеревающимся вылететь утренними рейсами, заранее получить справочную информацию в соответствующих авиакомпаниях.

Профсоюз требует повысить оплату труда сотрудников службы безопасности до 20 евро в час. Очередной раунд тарифных переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности (BDLS) закончился провалом.

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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