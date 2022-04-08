Жуткий пейзаж: сожженная "Мрия" в разрушенном и пустынном Гостомеле

Улицы ранее уютного Гостомеля поражают пустынной атмосферой, воцарившейся здесь после отступления российских войск. Пробивающаяся зеленая трава и первые распустившиеся листья на деревьях резко контрастируют с пустотой городского пространства, оживляемого лишь одинокими одичавшими без своих хозяев собаками. Оборванные линии электросетей валяются на асфальте, разбитые снарядами бетонные заборы городских кварталов, пустые зеницы почерневших от пожаров домов, уничтоженные огнем гаражные городки и изуродованные взрывами автомобили довершают жуткий пейзаж.

Уничтоженная военная техника на въезде в Гостомель

Мертвую тишину в Гостомеле нарушает только весеннее пение птиц и скрежет железа о железо на поломанных уличных столбах, а также треск раскрошенного стекла под ногами. В городе, где преобладают невысокие пятиэтажные дома, большинство жилищ либо потеряли крыши, либо у них выгорела половина подъездов, либо разбиты взрывными волнами и выстрелами окна. На уцелевших балконах ветер трепещет вывешенным на сушку бельем, которое так и не успели снять хозяева. За все время пребывания в Гостомеле удалось увидеть лишь мужчину и женщину среднего возраста, с надеждой во влажных глазах смотревших на колонну автобусов с журналистами.

Разрушенная "Мрия"

Въезд в международный аэродром "Гостомель", ранее принимавший, в основном, тяжелые транспортные самолеты, изуродован обстрелами. Но на здании КПП сохранилась невредимой табличка с портретом выдающегося авиаконструктора, в честь которого названо КБ "Антонов". На территории - много обгоревшей и отодвинутой на обочину проржавевшей военной техники российских войск, а также воронок от взрывов снарядов. Ворота, стены и крыши авиационных ангаров выглядят как решето после пережитых ими многодневных обстрелов. А с полукруглого навеса над самым большим в мире самолетом АН-225 "Мрия" свисают раскачиваемые ветром куски дюралюминиевого листового покрытия. Пейзаж завершает стайка речных чаек, единственного живого среди сгоревшего и покореженного металла и бетона.

Ангар на аэродроме в Гостомеле с разрушенным самолетом АН-225

От самой "Мрии" сохранилась лишь носовая часть и крылья с остатками шести двигателей. В центре самолета и в хвостовом блоке обнажены обгоревшие металлические внутренности. Журналистам разрешили сфотографировать это жуткое зрелище, но предостерегли от опасности подходить к останкам самолета близко, поскольку аэродромный бетон полностью усеян уцелевшими пулями от крупнокалиберных пулеметов и неразорвавшимися снарядами. "Саперы еще делают свою работу и только когда они ее закончат, авиаэксперты смогут осмотреть самолет и сказать, из-за чего он загорелся", - сказал журналистам министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Ожесточенные бои в Гостомеле

По его словам, аэродром был захвачен оккупантами в первый день нападения России на Киев 24 февраля, когда несколько десятков российских боевых вертолетов на недоступной радарам сверхнизкой высоте пролетели над Киевским водохранилищем и высадили в Гостомеле первых полтысячи десантников. "В результате чрезвычайно жестокого боя защитники аэропорта сбили шесть вражеских вертолетов, сотни российских десантников остались в этой земле навсегда. Наши военные наголову разбили "Градами" отряд и технику "кадыровцев", здесь погиб руководитель "элитного" 141-го моторизованного полка генерал Магомед Тушаев", - рассказал журналистам Монастырский.

Он объяснил, что в дальнейшем сюда были переброшены свежие вражеские силы, превосходившие украинских защитников в десятки раз, и россиянам удалось захватить аэродром и город. По его словам, Гостомель планировался как хаб для приема российских военно-транспортных самолетов для доставки сил по захвату и оккупации Киева. Но украинцы взорвали взлетную полосу и впоследствии, после новых тяжелых боев, вынудили оккупантов отступить. "Угроза для Киева не миновала. Мы не смотрим на ситуацию через розовые очки и готовимся к новым вероятным атакам", - сказал Монастырский.

Жуткие тайны Бучи

Гостомель незаметно перетекает в Бучу. Лишь городской бучанский парк обозначает административные границы двух городов. Но контраст уличной атмосферы поражает. 8 апреля, всего лишь через неделю после освобождения от русских войск в Буче заметно возрождается жизнь. По улицам снова ходят прохожие, ездят гражданские автомобили, гораздо больше уцелевших и очень аккуратных домов, похожих на такие же дома в городках западной Германии. О военных ожогах города напоминают лишь некоторые поврежденные дома, разрушенные взрывами и пожарами гипермаркеты, а также блокпосты на ключевых автомагистралях.

Однако внешний покой обманчив. Фото тел убитых людей на бучанских улицах еще свежи в памяти местных жителей и всего мира. А коммунальная техника, подметающая и так чистые городские улицы, соседствует с ужасающими сценами эксгумации захоронений и разоблачением новых фактов убийств мирного населения. Автобусы с журналистами останавились у храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых, относящихся к Православной церкви Украины. Во дворе храма выкопана глубокая яма, работают люди в белых защитных костюмах и автокран, а рядом - первые уложенные в черные пластиковые мешки тела погибших.

Пока судмедэксперты извлекали все больше тел, священник храма рассказал, что многие бучане потеряли связь со своими родными и теперь с опаской приходят на места эксгумации массовых захоронений. "Они говорят, что надеются не увидеть среди погибших своих родных. У них теплится надежда, что те могут быть в плену или в больницах, но остались живы!", - говорит священник. Черные пакеты для трупов еще раскрыты и в них можно видеть лица мертвых, большинство из которых почернели.

Все погибшие - гражданские мужчины и женщины

Начальник главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил журналистам, что, по предварительным данным, здесь обнаружены захоронения 40 человек, которых убирал с улиц города по договоренности с оккупантами местный работник бучанской коммунальной службы. "Мы передаем эти тела на судебно-медицинскую экспертизу. Но из первичного осмотра на многих уже зафиксированы пулевые ранения в голову или тело. То есть можно сказать, что они погибли непосредственно от выстрелов из автоматического оружия или из снайперской винтовки", - сказал Небытов.

Под обстрелами погибших не могли вывозить на кладбища

По его словам, все погибшие - гражданские мужчины и женщины из Бучи всех возрастов, за исключением двух военнослужащих. "Кроме этих сорока, в судебно-медицинские учреждения уже доставлены более 400 трупов со всей Киевской области. Из них более 360 из Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Однако осмотры еще не завершены, многие люди были похоронены во дворах, потому что под обстрелами погибших не могли вывозить на кладбища", - сказал Небытов.

Позже в тот же день место эксгумации посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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