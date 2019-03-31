Журнал Time назвал "человеком 2019 года" Грету Тунберг

Американский еженедельник Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг "человеком 2019 года". "Грета Тунбург стала наиболее убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме нашей планеты", - заявил журнал в среду, 11 декабря.

С возмущенного тинейджера и внезапного протестного всплеска начался один из наиболее невероятных и быстрых в мировой истории взлетов на вершину глобального влияния, указали журналисты. По их словам, школьница, протестовавшая в одиночестве перед парламентом в Стокгольме, за чуть более года стала лидером всемирного молодежного движения.

"Это был год, когда климатический кризис вышел из закулисья в центр сцены, из фонового политического шума превратился в центральную тему мировой повестки, и никто не сделал для этого больше, чем Грета Тунберг", - подчеркнуло издание.

Протест Греты Тунберг

В августе 2018 года за неделю до парламентских выборов в Швеции Тунберг впервые вышла на акцию в защиту климата в Стокгольме. 15-летняя школьница хотела заставить политиков принять срочные меры, чтобы не допустить повышения температуры на земле больше, чем на полтора градуса Цельсия. Вскоре примеру Греты последовали другие школьники по всему миру, которые по пятницам, пропуская занятия в школе, выходят на акции в защиту климата.

Грета Тунберг стала визитной карточкой глобального движения Fridays for Future и рупором своего поколения, которое обеспокоено последствиями изменения климата. Грета выступает на различных международных конференциях, встречается с высокопоставленными зарубежными деятелями и представителями международных организаций. У нее очень четко требование: мир должен признать проблему изменения климата и срочно решать эту проблему.

Редакция Time присуждает титул "человека года" с 1927 года. Обычно этого звания удостаивается известный человек или группа людей, "внесших наибольший вклад в события года" - как позитивный, так и негативный. "Людьми 2018 года" были названы журналисты - убитый в октябре Джамаль Хашогги, сотрудники редакции американской газеты Capital Gazette, на которую в июне было совершено вооруженное нападение, а также филиппинка Мария Ресса и корреспонденты агентства Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо.

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