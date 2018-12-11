Журнал Time назвал Хашогги и других журналистов "людьми 2018 года"

Редакция журнала Time во второй раз подряд присудила звание "человека года" сразу нескольким персонам. "Людьми 2018 года" стали журналисты - убитый в октябре Джамаль Хашогги, сотрудники редакции американской газеты Capital Gazette, на которую в июне было совершено вооруженное нападение, а также филиппинка Мария Ресса и корреспонденты агентства Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо, сообщил Time во вторник, 11 декабря. Журнал назвал всех их "хранителями".

Проживавший в США 59-летний обозреватель газеты The Washington Post Хашогги пропал без вести 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, необходимые для женитьбы на гражданке Турции. В генпрокуратуре Турции считают, что журналиста задушили, а его тело расчленили и уничтожили. Саудовская Аравия признала факт убийства Хашогги, но отрицает причастность наследного принца бен Сальмана к этому преступлению.

На редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд 28 июня напал вооруженный мужчина, в результате погибли пять человек, еще трое были ранены. Нападавший Джеррод Рамос неоднократно угрожал сотрудникам одного из старейших изданий США после того, как газета написала о его уголовном деле.

Журналисты на Филиппинах и в Мьянме

55-летняя филиппинка Мария Ресса возглавляет новостной сайт Rappler, известный статьями о борьбе с наркоторговцами, объявленной президентом страны Родриго Дутерте. По данным правозащитников, в результате этой кампании погибли более 12 тысяч человек. Журналистке грозит тюремное заключение до 10 лет в связи с обвинением в налоговых преступлениях.

Два молодых корреспондента агентства Reuters в Мьянме уже год находятся под арестом. 32-летний Ва Лон и 28-летний Кья Со Оо были приговорены к семи годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Оба расследовали случаи преследований представителей народности рохинджа.

Редакция Time присуждает титул "человека года" с 1927 года. Обычно этого звания удостаивается известный человек или группа людей, "внесших наибольший вклад в события года" - как позитивный, так и негативный.

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

