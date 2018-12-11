Журнал Time назвал Хашогги и других журналистов "людьми 2018 года"

В 2018 году звание "человека года" присуждено сразу нескольким людям - журналистам, рискующим жизнью и свободой. Среди них - Джамаль Хашогги и редакция американской Capital Gazette.
Редакция журнала Time во второй раз подряд присудила звание "человека года" сразу нескольким персонам. "Людьми 2018 года" стали журналисты - убитый в октябре Джамаль Хашогги, сотрудники редакции американской газеты Capital Gazette, на которую в июне было совершено вооруженное нападение, а также филиппинка Мария Ресса и корреспонденты агентства Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо, сообщил Time во вторник, 11 декабря. Журнал назвал всех их "хранителями".
Проживавший в США 59-летний обозреватель газеты The Washington Post Хашогги пропал без вести 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, необходимые для женитьбы на гражданке Турции. В генпрокуратуре Турции считают, что журналиста задушили, а его тело расчленили и уничтожили. Саудовская Аравия признала факт убийства Хашогги, но отрицает причастность наследного принца бен Сальмана к этому преступлению.
На редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд 28 июня напал вооруженный мужчина, в результате погибли пять человек, еще трое были ранены. Нападавший Джеррод Рамос неоднократно угрожал сотрудникам одного из старейших изданий США после того, как газета написала о его уголовном деле.
Журналисты на Филиппинах и в Мьянме
55-летняя филиппинка Мария Ресса возглавляет новостной сайт Rappler, известный статьями о борьбе с наркоторговцами, объявленной президентом страны Родриго Дутерте. По данным правозащитников, в результате этой кампании погибли более 12 тысяч человек. Журналистке грозит тюремное заключение до 10 лет в связи с обвинением в налоговых преступлениях.
Два молодых корреспондента агентства Reuters в Мьянме уже год находятся под арестом. 32-летний Ва Лон и 28-летний Кья Со Оо были приговорены к семи годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Оба расследовали случаи преследований представителей народности рохинджа.
Редакция Time присуждает титул "человека года" с 1927 года. Обычно этого звания удостаивается известный человек или группа людей, "внесших наибольший вклад в события года" - как позитивный, так и негативный.
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