Журнал The New Times обжаловал многомиллионный штраф в Верховном суде РФ

Журнал The New Times обжаловал в Верховном суде штраф в размере 22,25 млн рублей и взыскание с главного редактора Евгении Альбац 30 тысяч рублей, наложенные на них за несвоевременную подачу в Роскомнадзор сведений о зарубежном финансировании. Адвокат Вадим Прохоров сообщил в среду, 13 февраля, что жалоба была подана накануне.

"В течение двух недель должно быть известно, будут ли они рассматривать это дело, - пояснил Прохоров в беседе с "МБХ Медиа". - В Верховном суде могут истребовать дело, хотя Мосгорсуд раньше тоже его истребовал, но и тогда суд отказался отменить решение о штрафе".

На уплату штрафа были собраны пожертвования

Тверской районный суд Москвы 26 октября 2018 года оштрафовал The New Times и Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму, сославшись на то, что издание не отчиталось о получении 22,2 млн рублей от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов". Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что такой огромный штраф для The New Times "наносит ущерб свободе СМИ" в России, и призвал власти отменить его.

Журнал объявил сбор пожертвований на уплату взыскания и вскоре объявил, что ему удалось собрать необходимую сумму. 20 ноября Тверской суд Москвы не удовлетворил апелляцию The New Times и оставил штрафы в силе.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев