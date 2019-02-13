Журнал The New Times обжаловал многомиллионный штраф в Верховном суде РФ

В течение двух недель станет известно, рассмотрит ли Верховный суд апелляцию издания и его главного редактора Евгении Альбац на рекордный для российских СМИ штраф.
Журнал The New Times обжаловал в Верховном суде штраф в размере 22,25 млн рублей и взыскание с главного редактора Евгении Альбац 30 тысяч рублей, наложенные на них за несвоевременную подачу в Роскомнадзор сведений о зарубежном финансировании. Адвокат Вадим Прохоров сообщил в среду, 13 февраля, что жалоба была подана накануне.
"В течение двух недель должно быть известно, будут ли они рассматривать это дело, - пояснил Прохоров в беседе с "МБХ Медиа". - В Верховном суде могут истребовать дело, хотя Мосгорсуд раньше тоже его истребовал, но и тогда суд отказался отменить решение о штрафе".
На уплату штрафа были собраны пожертвования
Тверской районный суд Москвы 26 октября 2018 года оштрафовал The New Times и Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму, сославшись на то, что издание не отчиталось о получении 22,2 млн рублей от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов". Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что такой огромный штраф для The New Times "наносит ущерб свободе СМИ" в России, и призвал власти отменить его.
Журнал объявил сбор пожертвований на уплату взыскания и вскоре объявил, что ему удалось собрать необходимую сумму. 20 ноября Тверской суд Москвы не удовлетворил апелляцию The New Times и оставил штрафы в силе.
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