Журнал Forbes вновь назвал Гуцериевых богатейшей семьей России

Самой богатой династией в России остается семья Гуцериевых, которая заняла первое из десяти мест в новом ежегодном рейтинге, опубликованном журналом Forbes в среду, 28 августа. По его данным, суммарная оценка состояний всех представителей семейства Гуцериевых составляет 5,65 млрд долларов. Это на 320 млн долларов меньше, чем год назад.

Гуцериевы возглавляют рейтинг пятый год подряд. Глава семьи Михаил Гуцериев - председатель советов директоров промышленно-финансовой группы "Сафмар" и компании "Русснефть". В династию входят его сын Саид и брат Саид-Салам, занимающие высокопоставленные должности в "Сафмаре", "Фортеинвесте" и "Корпорации А. Н. Д.", а также племянник Билан Ужахов, генидректор "М.Видео".

На втором месте, как и в предыдущие три года, оказалась семья Ротенбергов - братья Аркадий и Борис, а также дети Аркадия Игорь и Лилия. Их общее состояние оценено в 5,18 млрд долларов. В 2014 году, когда рейтинг Forbes был впервые опубликован, братья Ротенберги лидировали в нем с общим состоянием 5,55 млрд долларов. На третьем месте - Айрат, Радик и Тимур Шаймиевы, общее состояние которых оценивается в 2,8 млрд долларов.

Магомедовы выбыли из рейтинга Forbes

В рейтинг попали только семьи с общим состоянием более 1,16 млрд долларов. Этот порог на сей раз не смогли преодолеть братья Зия и Магомед Магомедовы, находящиеся под арестом по подозрению в организации преступного сообщества. В то же время в десятке впервые оказались семьи Евтушенковых, Линников и Михайловых.

В сравнении с прошлым годом совокупное состояние самых богатых кланов увеличилось всего на 300 млн долларов - до 25,3 млрд долларов, отмечает Forbes. В экономике России продолжается стагнация, перспектив роста не видно, оценки активов российских предпринимателей не растут.

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