Журналист Bellingcat опубликовал данные о поездках 10 возможных сотрудников ФСБ

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозева в четверг, 31 декабря, выложил в Twitter в открытый доступ ссылку на документ с данными о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности (БСБ) РФ и маршрутах их поездок.

"Пожалуйста, добавляйте свои комментарии в электронные таблицы, если найдете интересные совпадения", - написал он.

Как следует из представленных данных, некоторые из фигурантов списка появляются в выкладках Грозева дважды: первый раз, предположительно, под реальными именами (Алексей Александров, Иван Осипов), второй - под возможными "именами прикрытия" (Алексей Фролов, Иван Спиридонов).

Журналист: удалим только две поездки

Расследователь ранее пообещал до конца 2020 года полностью опубликовать всю имеющуюся у репортеров информацию о перемещениях работников ФСБ, предположительно причастных к отравлению на российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист добавил, что поездки предшествовали произошедшему с основателем Фонда борьбы с коррупцией.

"Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны", - написал Грозев в Twitter.

Оппозиционер Алексей Навальный уже прокомментировал в Telegram публикацию Гроздева. "Это отличная, интересная и очень полезная работа для любого журналиста или просто дотошного человека, любящего поработать с данными. Таблица поездок группы убийц-отравителей из ФСБ", - написал он.

"Ищите совпадения с таинственными необъяснимыми смертями", - добавил оппозиционер.

Расследование Bellingcat об отравлении Навального Один из соавторов расследования Христо Грозев

Расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря. В нем говорилось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации расследования его соавтор Христо Грозев рассказал в интервью DW о том, как журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации сотрудников ФСБ.

Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей. В ходе этой беседы предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, думал, что общается с помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым - именно так представился Навальный в процессе разговора.

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