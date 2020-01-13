 Журналист Голунов признан потерпевшим в деле о превышении полномочий полицейскими | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2020

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Россия

Журналист Голунов признан потерпевшим в деле о превышении полномочий полицейскими

Спецкор "Медузы" Иван Голунов приглашен 20 января на допрос в СКР по делу о превышении полномочий служащими полиции.

Журналист Иван Голунов

Журналист Иван Голунов

Специальный корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий служащими полиции. Об этом Голунову сообщил во вторник, 14 января, сотрудник Следственного комитета РФ (СКР), который расследует это дело, и, как рассказал сам журналист, пригласил его на допрос 20 января, чтобы дать показания в новом статусе.

Контекст

Комментируя решение Басманного суда, Иван Голунов указал, что за прошедшие полгода следствие ни разу не было на месте преступления - в его квартире. (02.12.2019)

По словам адвоката журналиста, он вынужден "противостоять бездействию следствия". На заседании суда в Москве стало известно, что все материалы по делу находятся под грифом "секретно". (11.11.2019)

На большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал об уголовном преследовании полицейских из-за "дела Голунова" и прокомментировал убийство в Берлине. (19.12.2019)

Накануне журналист рассказал, что СКР прислал официальное уведомление о возбуждении этого уголовного дела, в чем ранее Голунову было отказано, в том числе в суде. Cпецкор  "Медузы" был задержан в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе, а эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено. Дело против полицейских, которые задерживали журналиста, было засекречено.

Письмо, которое получил Иван Голунов, было датировано 18 декабря, ровно за сутки до пресс-конференции Владимира Путина, на которой тот заявил, что против сотрудников полиции уже возбуждено уголовное дело. В письме сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

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На марше в поддержку Голунова больше 400 задержанных

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Германии реагируют на акции протеста в Москве и освобождение Голунова  

Туманное дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России - "Заповедник", выпуск 80  

На марше в поддержку Голунова больше 400 задержанных  

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Иван Голунов подтвердил возбуждение уголовного дела на задержавших его полицейских 13.01.2020

Журналист опубликовал письмо, в котором Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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Иван Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его полицейских 11.12.2019

Журналист Иван Голунов просит зарегистрировать заявление о совершенных в его отношении преступлениях. В первую очередь, речь идет о подбросе наркотиков и незаконном применении к нему насилия сотрудниками органов.

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