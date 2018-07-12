Журналисты узнали об угрозах Трампа о выходе США из НАТО

Американский президент Дональд Трамп на саммите в Брюсселе мог пригрозить союзникам по НАТО выходом США из альянса, в случае, если они незамедлительно не повысят расходы на оборону до двух процентов от объема ВВП. Об этом в четверг, 12 июля, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, Вашингтон может якобы решиться на "действия в одностороннем порядке", если государства не подтвердят свою приверженность цели в два процента ВВП, до которых должны возрасти к 2024 году траты государств - членов альянса на военные нужды.

В то же время два источника Reuters передали, что угроз о выходе со стороны США не прозвучало, тем не менее тональность высказываний главы Белого дома была еще более жесткой, чем ранее, причем под огонь критики снова попала Германия, а также Испания и Бельгия.

Подтверждения этой информации по официальным каналам - от самого Трампа или представителей американской администрации пока не поступало.

На заседании саммита НАТО в четверг обсуждали Грузию и Украину

По информации корреспондента DW, первое закрытое заседание 12 июля было посвящено Украине и Грузии. В ходе него Трамп вновь подверг обвинениям союзников США по альянсу.

После чего переговоры были продолжены уже в ограниченном формате, поскольку обсуждать внутренние вопросы НАТО, такие как расходы на оборону, могут лидеры лишь стран альянса.

Встреча американского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) прошла накануне в благоприятной обстановке. По ее итогам Трамп назвал отношения с Берлином "грандиозными". Германия была одной из тех стран, которые президент США наиболее активно критиковал за недостаточный, по его мнению, финансовый вклад в бюджет альянса.

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