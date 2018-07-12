 Журналисты узнали об угрозах Трампа о выходе США из НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2018

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Мир

Журналисты узнали об угрозах Трампа о выходе США из НАТО

Вашингтон может якобы решиться на "действия в одностороннем порядке", если государства-члены альянса не подтвердят свою приверженность цели в два процента ВВП на оборону, передало dpa.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп на саммите в Брюсселе мог пригрозить союзникам по НАТО выходом США из альянса, в случае, если они незамедлительно не повысят расходы на оборону до двух процентов от объема ВВП. Об этом в четверг, 12 июля, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Контекст

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При новой администрации США еще тверже, чем раньше требуют от европейских стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону. Почему на этот раз они последуют призыву, DW объяснили эксперты. (21.02.2017)

По их данным, Вашингтон может якобы решиться на "действия в одностороннем порядке", если государства не подтвердят свою приверженность цели в два процента ВВП, до которых должны возрасти к 2024 году траты государств - членов альянса на военные нужды.

В то же время два источника Reuters передали, что угроз о выходе со стороны США не прозвучало, тем не менее тональность высказываний главы Белого дома была еще более жесткой, чем ранее, причем под огонь критики снова попала Германия, а также Испания и Бельгия.

Подтверждения этой информации по официальным каналам - от самого Трампа или представителей американской администрации пока не поступало.

На заседании саммита НАТО в четверг обсуждали Грузию и Украину

По информации корреспондента DW, первое закрытое заседание 12 июля было посвящено Украине и Грузии. В ходе него Трамп вновь подверг обвинениям союзников США по альянсу. 
После чего переговоры были продолжены уже в ограниченном формате, поскольку обсуждать внутренние вопросы НАТО, такие как расходы на оборону, могут лидеры лишь стран альянса.

Встреча американского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) прошла накануне в благоприятной обстановке. По ее итогам Трамп назвал отношения с Берлином "грандиозными". Германия была одной из тех стран, которые президент США наиболее активно критиковал за недостаточный, по его мнению, финансовый вклад в бюджет альянса.  

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  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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