Журналисты "Новой газеты" подали иск о препятствовании их работе в Норильске

Корреспондент "Новой газеты" Елена Костюченко подала заявление в Следственный комитет РФ (СКР) с требованием привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, препятствовавших работе журналистов в Норильске. Об этом сообщает "Новая газета" в субботу, 4 июля, поясняя, что заявление подано на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

В Норильске спецкор Костюченко и редактор фотослужбы Юрий Козырев собирались освещать ситуацию с разливом горюче-смазочных материалов на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), которые попали в почву и водоемы, поясняет издание. Редакция указывает, что сотрудники норильских правоохранительных органов "сорвали несколько интервью, запугивали собеседников, не давали журналистам добраться до места, где планировался репортаж". "Новая газета" готова при необходимости предоставить СКР подробности.

Фото журналистов с места сбросов отходов в Норильске

В ходе журналистского расследования Костюченко и Козырев задокументировали, что производственные отходы из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики (предприятие "Норникеля") сливают в речку Хараелах, а воду, загрязненную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, выливали в тундру, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино.

Две экологические катастрофы в Норильске

29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 НТЭК (дочернее предприятие "Норникеля") под Норильском разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они попали в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, а также достигли озера Пясино. Разлив топлива был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Возбуждено четыре уголовных дела.

Через месяц журналисты "Новой газеты" сообщили о другой экологической аварии - утечке производственных отходов в районе "Талнахской обогатительной фабрики". Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку по делу.

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