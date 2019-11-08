 Журналисту ″Росбалта″ предъявили заочное обвинение в клевете на Алишера Усманова | Новости из Германии о России | DW | 07.11.2019

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Россия

Журналисту "Росбалта" предъявили заочное обвинение в клевете на Алишера Усманова

Следствие считает, что Александр Шварев распространял недостоверную информацию о причастности Усманова к преступлениям. Журналист объявлен в международный розыск. Суд рассмотрит вопрос о его заочном аресте.

Алишер Усманов

Алишер Усманов

Министерство внутренних дел РФ предъявило заочные обвинения в клевете, а также вымогательстве журналисту информационного агентства "Росбалт" Александру Швареву. Об этом адвокаты журналиста-расследователя сообщили в четверг, 7 ноября.

Контекст

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Следствие считает, что журналист распространил заведомо ложную информацию о возможной причастности бизнесмена Алишера Усманова к совершению тяжких преступлений. Кроме того, следователи полагают, что Шварев вымогал 50 тысяч долларов США у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, рассказал адвокат Владимир Жеребенков. Журналист якобы угрожал предпринимателю распространением недостоверных и дискредитирующих сведений. "Обвинение абсолютно не конкретизировано, надумано и необоснованно", - подчеркнул Жеребенков.

По словам адвоката, его подзащитный в данный момент находится на лечении в Латвии. Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте Шварева. Журналист объявлен в международный розыск, добавил его адвокат Игорь Бушманов.

В апреле дома у журналиста-расследователя и в московском офисе агентства прошли обыски в рамках дела, связанного с "порочащими достоинство Усманова материалами". Были конфискованы системные блоки с информацией о деле вора в законе Шакро Молодого. Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов тогда заявил в интервью DW, что текст, из-за которого возбудили уголовное дело, не выходил на сайте агентства. В декабре 2018 года Усманов через суд добился удаления с сайта Russian Criminal статей, в которых сообщалось о его предполагаемых связях с этим криминальным авторитетом. 

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 01:51

"Репортеры без границ": ситуация в России не улучшается

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

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