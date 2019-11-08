Журналисту "Росбалта" предъявили заочное обвинение в клевете на Алишера Усманова

Министерство внутренних дел РФ предъявило заочные обвинения в клевете, а также вымогательстве журналисту информационного агентства "Росбалт" Александру Швареву. Об этом адвокаты журналиста-расследователя сообщили в четверг, 7 ноября.

Следствие считает, что журналист распространил заведомо ложную информацию о возможной причастности бизнесмена Алишера Усманова к совершению тяжких преступлений. Кроме того, следователи полагают, что Шварев вымогал 50 тысяч долларов США у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, рассказал адвокат Владимир Жеребенков. Журналист якобы угрожал предпринимателю распространением недостоверных и дискредитирующих сведений. "Обвинение абсолютно не конкретизировано, надумано и необоснованно", - подчеркнул Жеребенков.

По словам адвоката, его подзащитный в данный момент находится на лечении в Латвии. Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте Шварева. Журналист объявлен в международный розыск, добавил его адвокат Игорь Бушманов.

В апреле дома у журналиста-расследователя и в московском офисе агентства прошли обыски в рамках дела, связанного с "порочащими достоинство Усманова материалами". Были конфискованы системные блоки с информацией о деле вора в законе Шакро Молодого. Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов тогда заявил в интервью DW, что текст, из-за которого возбудили уголовное дело, не выходил на сайте агентства. В декабре 2018 года Усманов через суд добился удаления с сайта Russian Criminal статей, в которых сообщалось о его предполагаемых связях с этим криминальным авторитетом.

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