 Журналисту Ивану Голунову предоставлена защита | Новости из Германии о России | DW | 16.06.2019

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Россия

Журналисту Ивану Голунову предоставлена защита

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов дал показания в МВД в качестве свидетеля по уголовному делу о наркотиках. Ранее журналиста освободили из-под домашнего ареста и прекратили дело против него.

Иван Голунов

Иван Голунов

Корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу о наркотиках. Об этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил "МБХ медиа" в воскресенье, 16 июня. По словам адвоката, накануне Голунов дал показания в МВД в качестве свидетеля по делу, по которому с корреспондента "Медузы" ранее сняли обвинения.

Домашний арест и освобождение журналиста

36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня и позже отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина.

Однако эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. При этом на свертках, изъятых у Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе.

Контекст

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Задержание корреспондента "Медузы" вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. Вечером 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

Массовые задержания на акции в поддержку Голунова

На следующий день в Москве прошел несогласованный с властями митинг в поддержку Голунова. В ходе мероприятия полиция задержала несколько сотен человек, в том числе журналистов, которые пришли на демонстрацию с редакционным заданием. Некоторым участникам акции назначили административные штрафы.

Еще один митинг в поддержку Ивана Голунова должен пройти на проспекте академика Сахарова 23 июня. Мероприятие, которое организует Либертианская партия совместно с профсоюзом журналистов и работников СМИ, согласовано со столичной мэрией.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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