 Журналисту дагестанской газеты ″Черновик″ Гаджиеву продлили арест | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Журналисту дагестанской газеты "Черновик" Гаджиеву продлили арест

Суд в Дагестане продлил арест журналисту издания "Черновик", объяснив это опасностью его бегства за границу. Сам Гаджиев возразил, что у него нет загранпаспорта, но судью это не убедило.

Силуэт птицы на фоне колючей проволоки

Советский районный суд в Махачкале продлил срок содержания под стражей журналиста издания "Черновик"Абдулмумина Гаджиева, сообщается на его сайте. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гаджиеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября включительно",  - заявил в воскресенье, 11 августа, представитель суда. Судья объяснил эту меру опасностью бегства подсудимого журналиста за границу, на что Гаджиев ответил, что у него даже нет загранпаспорта. "Тяжесть преступления, в котором обвиняется Гаджиев, является достаточным основанием для того, чтобы удовлетворить ходатайство следствия", - цитирует "Черновик" судью Рашидхана Магомедова.

Гаджиев перед началом рассмотрения ходатайства следствия сообщил, что ему не позволяют встречи с родственниками и защитниками в СИЗО более 10 минут.

Редактора отдела "Религия" арестовали по подозрению в участии в деятельности террористической организации, а также в организации финансирования терроризма. Затем появились сообщения, что журналисту издания "Черновик" изменили квалификацию обвинения.

Контекст

Кремль празднует юбилей лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына и преследует оппозиционеров. В России не спешат расстаться с устаревшей политической традицией, считает Миодраг Шорич. (11.12.2018)

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

Алексей Навальный назвал его главным политическим колумнистом в России. Александр Горбунов, автор одного из самых популярных Telegram-каналов "Сталингулаг", дал большое интервью DW. (05.06.2019)

По данным правозащитного центра "Мемориал", один из адвокатов Гаджиева Шамиль Магомедов обратил внимание, что следствие в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева изменило его роль с "непосредственного финансиста" на "идейного вдохновителя". Это выражается в том, что Гаджиев, якобы, публиковал статьи, провоцирующие людей перечислять деньги благотворительному фонду "Ансар". Ранее обвинение утверждало, что журналист сам финансировал этот и другие фонды. Часть средств шла на финансирование боевиков в Сирии, утверждает сторона обвинения.

По словам сотрудников редакции "Черновика", обвинения сфабрикованы и абсурдны. Сам журналист также отрицает свою вину.

Гаджиев был задержан в середине июня. Через несколько дней суд в Махачкале принял решение арестовать журналиста на два месяца. По словам адвоката журналиста, перед задержанием у его подзащитного провели обыск, при котором ни Гаджиев, ни его защитник не присутствовали.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Мальта: Дафна Каруана Галиция

    Жертвы во имя свободы печати

    Мальта: Дафна Каруана Галиция

    Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Смотреть видео 02:27

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента" (21.11.2017)

Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Ссылки в интернете

Суд продлил арест Абдулмумину Гаджиеву

Аудио- и видеофайлы по теме

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента" (21.11.2017)  

"Репортеры без границ": Россия в хвосте рейтинга свободы СМИ (26.04.2017)  

Враги свободы СМИ (02.10.2016)  

Также по теме

Stadtansicht Machatschkala, Hauptstadt von Dagestan, Russland

В Дагестане предъявлены обвинения журналисту газеты "Черновик" Гаджиеву 23.07.2019

Следствие считает, что Абдулмумин Гаджиев в своих публикациях призывал жертвовать в дагестанский благотворительный фонд, откуда часть денег уходила на финансирование боевиков в Сирии.

Реклама

Самые читаемые

"Отпускай - допускай": как прошел митинг на Сахарова  

Комментарий: Протесты в Москве - момент истины для оппозиции  

Эксперты США предполагают взрыв двигателя на ядерной тяге под Архангельском  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно