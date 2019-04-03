Журналистский консорциум ICIJ начал публикацию досье FinCEN о нелегальных банковских операциях

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публикацию данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру министерства финансов США. Файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News, затем на протяжении 16 месяцев их анализировали порядка 400 журналистов из 88 стран, сообщил ICIJ в воскресенье, 20 сентября.

На основе утечки этих данных журналисты установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в глобальных процессах легализации незаконных средств. Несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности, они обслуживают в качестве своих клиентов предполагаемых мафиози, крупных мошенников и находящихся под санкциями олигархов. Расследование показывает, насколько просто получить доступ к международному финансовому рынку для коррумпированных политиков, ведущих нечестную деятельность бизнесменов и наркокартелей.

Одним из выводов расследования, в частности, является существенная поддержка скандального немецкого платежного оператора Wirecard AG со стороны крупного турецкого банка Aktif Yatirim Bankasi. Благодаря этому банку была возможна большая часть сделок Wirecard с клиентами из порнобизнеса и индустрии азартных игр, указали журналисты-расследователи.

Отчеты банков о подозрительных операциях

Досье состоит из так называемых отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SAR), которые банки составляют самостоятельно и ведомству FinCEN. Журналисты изучили более 2100 таких отчетов. Кроме того, в ходе расследования они получили доступ к еще 17,6 тысячи других документов.

Отчеты о подозрительных операциях необязательно являются доказательством противозаконных действий. Управление FinCEN требует от всех банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять такие сообщения о подозрительной деятельности в тех случаях, когда есть основания полагать, что какая-либо операция может быть противозаконной. По данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более двух миллионов отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы - более 12 миллионов.

Расследование ICIJ на основании полученных файлов показало, что крупные банки провели операции на общую сумму более двух триллионов долларов, которые они сами затем признали подозрительными. Тем самым, банки сообщили FinCEN о подозрительной активности после того как получили за них таксу. Большинство отчетов о подозрительных операциях американское ведомство получило от небольшого числа крупных банков - Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JPMorgan Chase (107), Barclays (104) и HSBC (73). Эти банки в сумме направили более 85 всех отчетов о подозрительной активности, фигурирующие в полученном журналистами досье.

Ведомство FinCEN отказалось сотрудничать с журналистами

Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы по содержанию досье и осудило его утечку и использование.

В расследовательскую команду по досье FinCEN входили издания Le Monde (Франция), The Indian Express (Индия), L'Espresso (Италия), Asahi Shimbun (Япония), El Espectador/CONNECTAS (Колумбия), Armando.info (Венесуэла), The News (Пакистан), Premium Times (Нигерия), Inkyfada (Тунис), телеканалы ABC (Австралия), BBC (Великобритания), CBC (Канада), NBC (США/), NDR и WDR (Германия), SVT (Швеция) und Yle (Финляндия).

Кроме того, в расследовании участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), The Irish Times (Ирландия), Aftenposten (Норвегия), Gazeta Wyborcza (Польша), Trouw и Financieele Dagblad (обе - Нидерланды), Rise Romania (Румыния), Tamedia Investigation Unit and Data Desk (Швейцария), El Confidencial и La Sexta (обе - Испания), La Nación, Perfil и Infobae (все - Аргентина), Revista Piauí, Época и Poder 360 (все - Бразилия), а также журналистская сеть OCCRP.

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