Журналистские организации осудили жесткие действия полиции в Москве

Коалиция из восьми журналистских организаций и организаций в защиту СМИ призвали власти России незамедлительно прекратить травлю журналистов, освещающих протестные акции в Москве за честные выборы в Мосгордуму. В совместном заявлении, обнародованном в пятницу, 23 августа, указывается, что эти репортеры систематически подвергаются задержаниям и избиениям.

Только 27 июля полицейские сломали носы двум журналистам, другого избили дубинкой, в результате чего тот получил травмы головы и рук, четвертого избили уже в автозаке и причинили телесные повреждения пятому, говорится в документе. В заявлении также отмечается, что за последние несколько недель полиция задержала десятки журналистов даже после того, как те показали свою журналистскую аккредитацию, а Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube прекратить "рекламу" протестных акций, предупредив, что невыполнение этого требования будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела России.

В совместном заявлении также сообщается, что целый ряд журналистских организаций и организаций за свободу СМИ подали две жалобы в Совет Европы в связи с действиями российских властей, однако Россия до сих пор никак не отреагировала на это.

Вопиющее нарушение международного права

Представитель лондонской организации "Индекс цензуры" Джессика Ни Мхейнин констатировала, что российским властям, очевидно, "безразлично, что задержания и насилие против протестующих и журналистов являются вопиющим нарушением их обязательств в рамках норм международного права". Она предупредила, что подобные действия лишь "раздуют пожар продемократических протестов", напомнив, что журналисты являются защитниками демократии. "Без журналистов и свободы СМИ нет демократии", - подчеркнула Ни Мхейнин.

Представитель Европейского центра за свободу прессы и СМИ Нора Уехофситц заявила, что "насилие против журналистов в России - это нарушение свободы прессы и свободы информации", и призвала прекратить его.

Со своей стороны представитель Международного института прессы Рави Прасад сказал, что "нападение на журналистов, освещающих демократические протесты, противоречит принципам демократии". "Правительству России следует позволить журналистам выполнять свою работу без страха перед репрессиями и нападениями. Нападая на журналистов, Россия пытается задушить свободу прессы и право ее народа на получение информации", - указал он.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

"Московское дело": причины и следствия протестов "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

"Московское дело": причины и следствия протестов 27 июля - более 1000 задержанных в Москве Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

"Московское дело": причины и следствия протестов 3 августа - еще около 700 задержанных в столице Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

"Московское дело": причины и следствия протестов Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

"Московское дело": причины и следствия протестов Только один человек освобожден из-под стражи Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

"Московское дело": причины и следствия протестов Неготовность согласовывать протестные акции Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пока зарегистрирован только Митрохин Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата. Автор: Григорий Аросев

