 Журналистку ″Новой газеты″ освободили после допроса | Новости из Германии о России | DW | 26.12.2019

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Россия

Журналистку "Новой газеты" освободили после допроса

Спецкор Юлия Полухина находится дома, заявили в "Новой газете". Утром сотрудники СКР обыскали квартиру журналистки и увезли Полухину на допрос. Ведомство объяснило это расследованием дела о создании банды в ФСБ.

Полицейские на улице Москвы

Специальный корреспондент российской "Новой газеты" Юлия Полухина освобождена после допроса в Следственном комитете России (СКР). Сейчас журналистка находится дома, сообщили ее коллеги в четверг, 26 декабря.

Несколькими часами ранее сотрудники СКР по Краснодарскому краю провели обыск в московской квартире спецкора "Новой газеты". Полухину увезли на допрос. Издание выразило "недоумение и крайнее возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией".

Контекст

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По сведениям российских СМИ, обыск и допрос проводились в рамках расследования дела о создании под руководством ряда сотрудников ФСБ преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе. СКР объяснил обыск тем, что в квартире журналистки могут находиться "предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность" фигурантов дела. Полухина первой сообщила об арестах участников частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп.", позднее ставших фигурантами дела.

Еще один обыск в тот же день прошел у известного в России патологоанатома, члена Российской академии наук (РАН) Михаила Пальцева, сообщил неназванный собеседник онлайн-издания "Медуза". СКР ранее предъявил помощнику академика обвинение в управлении преступным сообществом.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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