 Журналистку ″Коммерсанта″ уволили за ведение телеграм-канала | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Журналистку "Коммерсанта" уволили за ведение телеграм-канала

Журналистка "Коммерсанта" вела телеграм-канал, в котором критически оценивала действия врио губернатора Санкт-Петербурга Беглова. Ее уволили за "активизм".

Логотип мессенджера Telegram

Журналистка газеты "Коммерсант" Мария Карпенко объявила во вторник, 19 марта, на своей странице в соцсети Facebook, о своем увольнении из-за ведения телеграм-канала "Ротонда", в котором она якобы пишет то, что "противоречит редакционной политике издания". "О том, что у руководства издательского дома есть претензии к выражению мною собственного мнения в соцсетях, в момент увольнения я услышала впервые", - комментирует Карпенко увольнение.

Контекст

Российские спецслужбы увеличивают давление на независимых журналистов в Крыму. За объективное освещение ситуации на полуострове, который почти два с половиной года назад аннексировала Россия, можно попасть за решетку. (31.08.2016)

Россия переживает новую волну интеллектуальной эмиграции. Многие, уезжая, не теряют надежды вернуться, но условий для этого нет, рассказала в интервью DW аналитик РАНХиГС Юлия Флоринская. (17.01.2019)

Карпенко цитирует руководителя издательского дома Владимира Желонкина, который сообщил ей, что она уволена за "активизм, несовместимый с журналистским статусом" и никаких претензий к работе в "Коммерсанте" у руководства нет. Сама работающая в Санкт-Петербурге Карпенко полагает, что руководство газеты столкнулось в давлением сверху, поскольку в "Ротонде" она критически освещала действия временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В сентябре в Санкт-Петербурге пройдут губернаторские выборы, в которых, вероятнее всего, будет принимать участие Беглов.

Между тем сам Желонкин сообщил, что увольнение Карпенко произошло из-за факта работы в двух медиа. "Маша работала в двух медиа: у нас и в этом самом. Мы предлагали ей сделать выбор. Она выбрала поработать в "Ротонде". Это ее право. Этот вопрос возник не из-за каких-то конкретных публикаций, а из-за работы в двух медиа. Об этом ей сказал на прошлой неделе", - рассказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Мария Карпенко ведет телеграм-канал "Ротонда" вместе с коллегой из "Фонтанки" Ксенией Клочковой. У канала более 8 тысяч подписчиков.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: 

Смотреть видео 01:51

"Репортеры без границ": ситуация в России не улучшается

  • Мальта: Дафна Каруана Галиция

    Жертвы во имя свободы печати

    Мальта: Дафна Каруана Галиция

    Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Ссылки в интернете

пост Марии в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

"Репортеры без границ": ситуация в России не улучшается  

Музей или храм: петербуржцы о судьбе Исаакия  

Как прошел митинг сторонников Навального в Петербурге  

Также по теме

Tag des neuen unabhängigen Gewerkschaftsverband der russischen Journalisten

Штрафы, переработки, цензура: как журналистам в РФ защищать свои права? 23.04.2018

Независимый профсоюз журналистов провел первый съезд в качестве зарегистрированной организации. Репортаж DW.

Symbolbild Pressefreiheit in Georgien

Профсоюз журналистов: Цензура в РФ связана с нарушением трудовых прав 14.03.2018

На счету независимого профсоюза журналистов РФ - дело Али Феруза, обвинения журналисток в адрес Слуцкого и пр. Как работает и кого защищает эта организация, рассказал DW Павел Никулин.

Реклама

Самые читаемые

Что нужно знать о выборах президента Украины-2019  

Идя на демонстрацию, немецкие ученики боятся вовсе не полиции  

Голосование по "Брекзиту" могут отменить из-за закона 415-летней давности  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно