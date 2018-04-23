Журналистку "Коммерсанта" уволили за ведение телеграм-канала

Журналистка газеты "Коммерсант" Мария Карпенко объявила во вторник, 19 марта, на своей странице в соцсети Facebook, о своем увольнении из-за ведения телеграм-канала "Ротонда", в котором она якобы пишет то, что "противоречит редакционной политике издания". "О том, что у руководства издательского дома есть претензии к выражению мною собственного мнения в соцсетях, в момент увольнения я услышала впервые", - комментирует Карпенко увольнение.

Карпенко цитирует руководителя издательского дома Владимира Желонкина, который сообщил ей, что она уволена за "активизм, несовместимый с журналистским статусом" и никаких претензий к работе в "Коммерсанте" у руководства нет. Сама работающая в Санкт-Петербурге Карпенко полагает, что руководство газеты столкнулось в давлением сверху, поскольку в "Ротонде" она критически освещала действия временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В сентябре в Санкт-Петербурге пройдут губернаторские выборы, в которых, вероятнее всего, будет принимать участие Беглов.

Между тем сам Желонкин сообщил, что увольнение Карпенко произошло из-за факта работы в двух медиа. "Маша работала в двух медиа: у нас и в этом самом. Мы предлагали ей сделать выбор. Она выбрала поработать в "Ротонде". Это ее право. Этот вопрос возник не из-за каких-то конкретных публикаций, а из-за работы в двух медиа. Об этом ей сказал на прошлой неделе", - рассказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Мария Карпенко ведет телеграм-канал "Ротонда" вместе с коллегой из "Фонтанки" Ксенией Клочковой. У канала более 8 тысяч подписчиков.

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