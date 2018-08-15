Житель Новосибирска осужден за комментарий во "В контакте"

Два с половиной года условно получил житель Новосибирска по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Как сообщалось во вторник, 14 августа, на сайте Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, собранные доказательства против 27-летнего местного жителя признаны достаточными для вынесения ему обвинительного приговора.

Решение вынесено по статьям УК РФ "публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", "действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии", совершенные также в интернете.

Дорогой "троллинг"

Поводом для обвинений стал комментарий молодого жителя Новосибирска о Курбан-байраме в группе соцсети "В контакте", который он разместил 24 сентября 2015 года. На сайте телеканала "Дождь" приводятся слова признанного виновным мужчины: "Там было что-то про Курбан-байрам, про мечети, про мусульман". Кроме того, молодой человек уверяет, разместил сообщение в шутку, ради "троллинга".

Однако судебная экспертиза нашла состав преступления, как уточнил осужденный, в "довольно грубых и неуместных словах". Приговором Дзержинского районного суда Новосибирска мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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