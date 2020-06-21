 Жители Земли могли наблюдать кольцеобразное затмение Солнца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2020

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Мир

Жители Земли могли наблюдать кольцеобразное затмение Солнца

Первое в 2020 году солнечное затмение было кольцеобразным и совпало с днем летнего солнцестояния. Кольцеобразную фазу продолжительностью 38 секунд было видно из Африки и Азии.

Таким могли увидеть кольцеобразное затмение жители Тайваня

Таким могли увидеть кольцеобразное затмение жители Тайваня

Жители Земли в воскресенье, 21 июня, могли наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Лучше всего это явление было видно в Африке, Азии и акватории Тихого океана, на территории России можно было увидеть только частные фазы затмения сообщается на сайте Московского планетария. Кольцевую фазу можно было наблюдать из некоторых частей Африки, а также к югу от Пакистана и Северной Индии и в Китае.

Это было первое солнечное затмение в 2020 году. Оно продолжалось с 6.45 по 12.34 мск, при этом кольцеобразная фаза длилась только 38 секунд. Прямую трансляцию вел портал timeanddate.com, на Youtube-канале Московского планетария она сопровождалась комментариями астронома Владимира Сурдина. 

Последний раз кольцеобразное затмение наблюдалось 10 июня 2002 года. В этом году такое затмение совпало с днем летнего солнцестояния, в следующий раз эти астрономические события выпадут на тот же день в 2039 году.

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    Автор: Илья Коваль


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