Жители Владикавказа требуют закрыть завод "Электроцинк"

Жители Владикавказа в понедельник, 22 октября, вышли на стихийный митинг к зданию правительства Северной Осетии с требованием закрыть завод "Электроцинк". На акции собрались, по разным данным, от 300 до 700 человек.

Люди скандировали "Выходи", ожидая главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Сначала здание правительства оцепил ОМОН, но затем он ушел, и тогда к протестующим вышел Битаров, сообщает Telegram-канал "Осетия". Он заявил, что без суда закрыть "Электроцинк" не получится, и пообещал обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой закрыть завод, пишет Telegram-канал Ossetia News.

Вячеслав Битаров заявил о провокации

Ранее Битаров назвал спланированной провокацией появившиеся после пожара на заводе данные о том, что от "Электроцинка" исходит опасность. ГУ МЧС России по Северной Осетии заявляет, что сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка во Владикавказе находится в пределах нормы, сообщает "Интерфакс".

В то же время мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод "Элетроцинк", назвав его "убийцей здоровья". Петиция с таким требованием к вечеру 22 октября набрала более 10 тысяч подписей.

"Элетроцинк" собирается восстановить цех

Генеральный директор завода Игорь Ходыко при этом заявил, что предприятие будет восстанавливать сгоревший цех, на что потребуется как минимум шесть-восемь месяцев. "На данный момент завод экологические нормы не нарушает. Ситуация, которая возникла, может возникнуть на любом предприятии", - сказал Ходыко.

Крупный пожар произошел на заводе "Электроцинк" в ночь на 21 октября, при тушении один пожарный погиб, еще двое пострадали. Несколько местных жителей обратились за медицинской помощью с жалобами на удушье.

"Эковахта" заявляет о давних претензиях к "Элетроцинку"

Завод "Электроцинк" относится к "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) и считается одним из крупнейших предприятий холдинга.

Член общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" Ацмаз Хадиков сказал 22 октября радиостанции "Эхо Москвы", что претензии к предприятию есть уже давно, однако результаты проверок в отношении завода подделываются.

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