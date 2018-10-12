Жители Армянска снова жалуются на химические выбросы

Жители Армянска на аннексированном Россией украинском полуострове Крым вновь жалуются на загрязнение воздуха в районе завода "Крымский титан". Об этом в пятницу, 12 октября, сообщают "Новая газета" и телеканал "Дождь".

"Последний выброс был 10 октября. У моих детей начались те же симптомы, которые были перед эвакуацией из города: опухли глаза, кожа покрылась пятнами, появился жуткий кашель. У меня тоже глаза опухли", - рассказала "Новой газете" жительница Армянска Екатерина Пивовар.

Издание приводит также слова местного пенсионера Михаила Слободенюка: "Сейчас характер проблем другой. Раньше было жжение в глазах, а сейчас такой очень кислый вкус во рту. Конечно, полегче, чем в августе и сентябре, но все же". Информацию о продолжающихся химических выбросах в районе "Крымского титана" подтвердил телеканалу "Дождь" еще один житель Армянска Игорь Макаревич. "У меня постоянно жжет язык, спаленное небо, я всю эту вонь чувствую. Я так же покидал город со всем, возвращался - вонь такая же опять началась", - констатировал он.

В больнице Армянска не фиксируют проблем из-за экологии

В центральной городской больнице Армянска "Новой газете" не подтвердили возобновление проблем со здоровьем жителей города из-за химических выбросов. "Что касается жалоб на здоровье, то люди связывают, конечно, с экологией. Особенно мамочки беспокойные. Но официально мы их уже как бы не регистрируем…", - заявила главврач больницы Татьяна Райкова.

С конца августа жители севера Крыма и юга соседней Херсонской области начали жаловаться на проблемы со здоровьем - боли в горле, сыпь на коже и рвоту у детей. В больницы обращались пациенты с признаками химического отравления. Пророссийские власти Крыма пришли к выводу, что причиной загрязнения воздуха стали испарения из кислотонакопителя завода "Крымский титан", который после аннексии полуострова Россией был перерегистрирован как филиал российского ООО "Титановые инвестиции".

Из Армянска были вывезены более 4000 человек, в городе временно вводился режим чрезвычайной ситуации. 9 сентября стало известно, что завод полностью остановил производство и сможет возобновить работу только после модернизации.

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