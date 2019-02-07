Жителей Гейдельберга призвали не использовать воду из-за неизвестного загрязнения

В связи с попаданием в водопроводную сеть неизвестной субстанции в немецком университетском городе Гейдельберге, а также в прилегающем к нему поселку Доссенхайм власти рекомендовали населению не использовать воду из-под крана для питья, приготовления пищи, а также для мытья рук и тела. Использование водопроводной воды разрешено только для смыва унитазов, сообщили власти Гейдельберга в четверг, 7 февраля, и посоветовали жителям запастить водой из других источников.

Речь идет о мерах предосторожности, информации об угрозе здоровью жителей пока нет, сообщил представитель администрации округа Рейн-Неккар.

В двух районах города - Науэнхайме и Хандшусхайме, а также в соседнем Доссенхайме водопроводная вода окрасилась в голубой цвет. По первой информации, источником загрязнения стала водопроводная станция Энтензее, проходящая через нее вода приобрела голубой оттенок, сообщили местные коммунальные службы. В течение ближайших часов будут представлены результаты первых лабораторных исследований.

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