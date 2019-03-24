 Жилая ветряная мельница в Ганновере (фото) | Кадр дня | DW | 12.05.2019

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Кадр за кадром

Жилая ветряная мельница в Ганновере (фото)

Так выглядел один из недавних майских вечеров в ганноверском районе Андертен.

Андертенская мельница (Anderter Windmühle)

Андертенская мельница в Ганновере

Ганновер • Эта ветряная мельница голландского типа была возведена в нижнесаксонской столице Ганновере в середине позапрошлого века. Она находится в городском районе Ганновер-Андертен. Сейчас имеет статус архитектурного памятника и является частной собственностью. Нынешние владельцы, живущие здесь, купили мельницу в 2006 году и вложили много своего времени и средств в ремонт и реставрацию этой достопримечательности - в частности, восстановили деревянные лопасти. 

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  • Иссум

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница 1868 года постройки в Иссуме (Issum), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Фирзен

    Ветряные мельницы в Германии

    "Мельница шутов" 1809 года постройки - штаб-квартира карнавального общества в городе Фирзен, Северный Рейн - Вестфалия.

  • Детмольд

    Ветряные мельницы в Германии

    Козловая ветряная мельница 1812 года постройки в Музее под открытым небом в Детмольде (Detmold), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Лебуза

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    Самая старая функционирующая ветряная мельница Восточной Германии. Построена в 1686 году. Лебуза (Lebusa), Бранденбург.

  • Бад-Цвишенан

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница XIX века на курорте Бад-Цвишенан (Bad Zwischenahn), Нижняя Саксония.

  • Коммерн

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне (Kommern), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Хиддензе

    Ветряные мельницы в Германии

    "Черная мельница" на острове Хиддензе. В 1927 году была перестроена и долгое время была дачей знаменитой танцовщицы Грет Палукка (Gret Palucca, 1902-1993).

  • Клюц

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница в городе Клюц (Klütz), Мекленбург - Передняя Померания. Была возведена на месте более старой мельницы в 1904 году. Сейчас здесь работает ресторан.

  • Потсдам

    Ветряные мельницы в Германии

    Копия исторической мельницы, построенной в Потсдаме во времена Фридриха Великого в конце XVIII века. Находится около дворца Сан-Суси, Бранденбург.

  • Цонс

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница XV века в башне крепостной стены в Цонсе (Zons), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Вольмирштедт

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница 1842 года в городе Вольмирштедт (Wolmirstedt), Саксония-Анхальт.

  • Крокау

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница 1829 года в Крокау (Krokau), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Греетзиль

    Ветряные мельницы в Германии

    "Зеленая" и "Красная" ветряные мельницы-близнецы конца XVII - начала XVIII веков в рыбацкой деревне Греетзиль (Greetsiel) на побережье Северного моря, Нижняя Саксония.

  • Греетзиль

    Ветряные мельницы в Германии

    Так эти же две мельницы в нижнесаксонском Греетзиле выглядят в звездную ночь.

  • Клетбах

    Ветряные мельницы в Германии

    Мельница 1743 года в Клетбахе (Klettbach) под Эрфуртом, Тюрингия.

  • Нидерндоделебен

    Ветряные мельницы в Германии

    Мельница 1810 года постройки в Нидерндоделебене (Niederndodeleben), Саксония-Анхальт.

  • Фельтхайм

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница 1903 года в Фельтхайме (Veltheim), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Махтзум

    Ветряные мельницы в Германии

    Ветряная мельница 1638 года в Махтзуме (Machtsum) под Хильдесхаймом, Нижняя Саксония.

  • Хюлльхорст

    Ветряные мельницы в Германии

    Начали обзор ранним утром - закончим поздней ночью. На фотографии - ветряная мельница 1883 года в Хюлльхорсте (Hüllhorst), Северный Рейн - Вестфалия.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Мельница в праздничной иллюминации

Этой мельнице в Хюльхорсте (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) больше 130 лет. Она была построена в 1883 году. В эти новогодние дни ее крылья украсили гирлянды, свет которых виден издалека. (30.12.2017)  

Духов день - праздник мельниц

На этот раз в нем будет участвовать более 1000 исторических мельниц по всей стране - ветряных, водяных, конных и других видов. (11.05.2016)  

Мельницы-близнецы и ночное небо над Восточной Фризией

Они были возведены здесь в 1856 и 1921 годах. Одна из них до сих пор находится в эксплуатации. (25.07.2015)  

Там где-то старая мельница...

Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне под Кельном. (27.05.2015)  

Немецкие метеорологи победили ветряную мельницу

Суд запретил строить ветроэнергетическую установку рядом с погодным радаром. (09.09.2015)  

10 причин любить Нижнюю Саксонию

Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца. (17.11.2017)  

Ветряные мельницы в Германии  

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