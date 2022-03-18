Жизнь Натальи Херше в Швейцарии после тюрьмы в Беларуси

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Наталья Херше провела 17 месяцев в белорусской тюрьме. После ее освобождения DW встретилась с политзаключенной у нее дома в Цюрихе.
"Меня не сломали", - говорит Наталья Херше после 17 месяцев, проведенных за решеткой в Беларуси. DW встретила бывшую политзаключенную в Цюрихе после ее освобождения из тюрьмы.
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что белорусская политзаключенная Наталья Херше после 17 месяцев колонии вышла на свободу.
Познакомиться в мессенджере, спровоцировать на нужные ответы, а потом угрожать уголовным делом. Как белорусские спецслужбы намеренно обманывают и запугивают граждан.
Главред издания Егор Мартинович и начальник отдела маркетинга Андрей Скурко провели в заключении почти 8 месяцев. DW поговорила с их родными и коллегами.
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