Живописный красный закат над Дюссельдорфом (фото)

На этой фотографии столица земли Северный Рейн - Вестфалия распознается без особого труда по силуэту телебашни и пилонам вантового моста на излучине Рейна - Рейнкнибрюке.
240-метровая телевизионная "Рейнская башня" (Rheinturm) была построена в Дюссельдорфе в 1979-1981 годах. Здешние смотровую площадку, бар и ресторан ежегодно посещают около 300 тысяч человек.
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Самое высокое сооружение в Германии
Эта фотография была сделана после поимки гигантской змеи, впервые замеченной на озере Латумер Зе под Дюссельдорфом несколько дней назад.
Эта фотография была сделана на берегу Рейна в Дюссельдорфе. После нескольких недель аномальной жары главная немецкая река сильно обмельчала.
Ежегодно в Германии совершается около 150 тысяч квартирных краж. За последние пять лет этот показатель увеличился на 35%.
Стадо овец на заливных лугах Рейна напротив центра Дюссельдорфа.