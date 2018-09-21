 Живописный красный закат над Дюссельдорфом (фото) | Кадр дня | DW | 22.09.2018

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Кадр за кадром

Живописный красный закат над Дюссельдорфом (фото)

На этой фотографии столица земли Северный Рейн - Вестфалия распознается без особого труда по силуэту телебашни и пилонам вантового моста на излучине Рейна - Рейнкнибрюке.

Sonnenuntergang in Düsseldorf BdT (picture-alliance/dpa/K. Kurek)

240-метровая телевизионная "Рейнская башня" (Rheinturm) была построена в Дюссельдорфе в 1979-1981 годах. Здешние смотровую площадку, бар и ресторан ежегодно посещают около 300 тысяч человек.

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    Современный Дюссельдорф

    Знакомство с достопримечательностями Северного Рейна - Вестфалии начнем в Дюссельдорфе - столице этой земли. Среди современных зданий города особое место занимают так называемые "Пьяные дома", построенные в "Медийной гавани" по проекту американского архитектора Фрэнка Гери в 1996-1998 годах. Впечатляющий вид на бывший портовый квартал открывается со смотровой площадки здешней телебашни.

  • Ахен

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    Ахенский собор

    В Северном Рейне - Вестфалии находится несколько объектов Всемирного культурного наследия. Среди них - Ахенский собор, заложенный при императоре Карле Великом в 796 году. Он стал первой немецкой достопримечательностью, получившей особый статус памятника ЮНЕСКО. Решение было принято в 1978 году.

  • Аббатство Корвей

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Корвей

    Аббатство Корвей - бенедиктинская обитель, расположенная на берегу реки Везер под вестфальским городом Хёкстер. Этот имперский монастырь был основан по воле Карла Великого. Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных им саксонских земель. Монастырь действовал до 1792 года. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО его включили в 2014 году.

  • Фалькенлуст

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Резиденция под Кельном

    В городе Брюль под Кельном находятся дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст, также внесенные в список Всемирного наследия. Построенные на заре эпохи рококо под влиянием французской моды, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии. Сначала в 1725 году заложили основную летнюю резиденцию, а через несколько лет по соседству - этот небольшой дворец для соколиной охоты.

  • Кельнский собор

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Готический памятник

    Кельнский собор - не первый в нашей подборке, но первый по количеству посетителей не только в Северном Рейне - Вестфалии, но и во всей Германии. Ежегодно его осматривает шесть миллионов человек. Собор называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.

  • Эссен

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Cамая красивая шахта в мире

    Горнодобывающий комплекс "Цольферайн" в Эссене считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Заложили его еще в середине XIX века, а свой нынешний облик он приобрел в 1927-1932 годах. Сейчас шахта является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни региона. В 2001 году эта достопримечательность Рурской области получила статус памятника Всемирного наследия.

  • Мюнстер

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Город велосипедистов и студентов

    Вестфальский город Мюнстер считается своего рода велосипедной столицей Германии. На 300 тысяч жителей здесь приходится 500 тысяч велосипедов. Он также входит в число самых крупных университетских городов страны. Здесь обучается около 55 тысяч студентов. Главная историческая улица города Принципальмаркт ("Главный рынок") известна с XII столетия.

  • Айфель

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Айфель

    В Северном Рейне - Вестфалии много мест, которые могут представлять интерес для любителей природы. Один из таких регионов - Айфель на границе с Люксембургом и Бельгией. Особенностью Айфеля являются вулканические горы и кратерные озера. Здесь также много других достопримечательностей - фахверковых домов, старых церквей, средневековых замков и виноградников на реке Ар.

  • Бонн

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Бонн

    Бонн, как Кельн и Дюссельдорф, тоже расположен на Рейне. После Второй мировой войны он на протяжении четырех десятилетий был столицей Западной Германии, а этот период в истории ФРГ принято называть "Боннской республикой". Заглянуть в его недавнее прошлое можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии". На фото - первый канцлер Германии Конрад Аденауэр принимает участников карнавала.

  • Кельн

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Карнавал

    Особый повод любить Северный Рейн - Вестфалию - здешний традиционный карнавал. Наиболее бурно его отмечают в прирейнских городах, а самое большое карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" проходит в Кельне. В нем принимает участие около 12 тысяч человек, а посмотреть на них собирается до 1,5 миллиона зрителей.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Самое высокое сооружение в Германии

  • Романтический вечер с видом на Берлинскую телебашню

    Берлинская телебашня

    Берлинская телевизионная башня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. 368-метровую вышку, возведенную на площади Александерплац, ввели в эксплуатацию в 1969 году. Уже через десять лет ее внесли в список особо охраняемых архитектурных объектов Берлина, в котором она осталась и после воссоединения страны.

  • Строительство Берлинской телевизионной башни

    Берлинская телебашня

    Новая вышка помимо выполнения чисто технических функций по трансляции телевизионных и радиосигналов должна была демонстрировать жителям капиталистической западной части города и всему миру прогрессивность ГДР.

  • Строительство Берлинской телевизионной башни

    Берлинская телебашня

    Престижные проекты дешевыми не бывают. Строительство обошлось казне в три раза дороже первоначальной сметы. Общая сумма затрат составила около 100 миллионов восточных марок. Возведение новой телевизионной башни власти ГДР начали планировать еще в 1950-годах, но долго не могли выбрать для нее подходящее место.

  • Железнодорожный вокзал Александерплац

    Берлинская телебашня

    Площадь Александерплац, названная, кстати, в честь российского царя Александра I, посетившего город в 1805 году, стала третьим и окончательным вариантом. От первого, несмотря на уже начавшиеся строительные работы, пришлось отказаться из-за близости выбранного места к аэропорту Берлин-Шёнефельд.

  • Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Берлине

    Берлинская телебашня

    Второй вариант не устроил партийных лидеров, так как башня находилась бы совсем на окраине города, а должна была стать символом успехов социалистического строительства, то есть стоять на передовой линии борьбы за светлое будущее. В 1980-х годах она оказалась под присмотром каменных Маркса и Энгельса.

  • Строительство Берлинской телевизионной башни

    Берлинская телебашня

    В 1968 году на башне смонтировали последние сегменты обшивки шара, диаметр которого превышает 30 метров. Вес шара составляет 4800 тонн, что в пересчете равняется общему весу около полусотни полностью загруженных железнодорожных вагонов.

  • Часы мирового времени (Weltzeituhr)

    Берлинская телебашня

    Под шаром Берлинской телевизионной башни находится внешнее кольцо со спасательной площадкой, на которой достаточно места, чтобы в случае пожара или другой нештатной ситуации разместить 400 человек. В 1969 году на площади Александерплац во время ее генеральной реконструкции установили эти "Часы мирового времени" (Weltzeituhr).

  • Молекулярный человек (Molecule Man) на реке Шпрее в Берлине

    Берлинская телебашня

    На строительстве башни в центре разделенного в те времена Берлина настоял лично первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht). Позже острые на язык жители города прозвали башню "Святым Вальтером" ("Sankt Walter").

  • Памятник прусскому королю Фридриху Вильгельму IV

    Берлинская телебашня

    На этом полет творческой мысли не закончился. После смерти государственного деятеля появился еще один вариант - "Мемориальная церковь Ульбрихта" ("Ulbrichts Gedächtniskirche"). Официальные печатные органы ГДР пытались вытеснить его с помощью шутливого названия, но "Телевизионная спаржа" ("Telespargel"), которую они придумали, как-то не прижилась.

  • Берлинская телевизионная башня

    Берлинская телебашня

    Сравнения напрашивались сами собой, так как на башне есть крест... Правда, появляется он только днем и в безоблачную погоду, когда лучи солнца падают на шар.

  • Снегопад в Берлине

    Берлинская телебашня

    Неожиданный оптический сюрприз заметили уже после завершения строительства. Агенты министерства государственной безопасности (МГБ) даже допрашивали архитектора, чтобы выяснить, планировал ли он такой эффект на сферической поверхности или это случайность?

  • Радуга над Берлином

    Берлинская телебашня

    Рассказывают также, что сотрудники МГБ в солнечную погоду с помощью разных рефлекторов пытались помешать появлению креста над Восточным Берлином, но такие истории следует рассматривать в качестве городских анекдотов.

  • Татуировка с изображением Берлинской телебашни

    Берлинская телебашня

    Характерный силуэт башни давно стал одним из главных символов немецкой столицы, узнаваемых далеко за пределами Германии - наравне с берлинскими мишками, Бранденбургскими воротами и Рейхстагом.

  • Ресторан на телевизионной башне

    Берлинская телебашня

    В ходе реконструкции в 2012 году интерьерам телевизионной вышки на Александерплац вернули стиль 70-х годов. Ретро-модернизация обошлась в полтора миллиона евро.

  • Вид на Музейный остров со смотровой площадки на телевизионной башне

    Берлинская телебашня

    Лифты оснастили более мощными кондиционерами. Кроме того, увеличилась их скорость. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.

  • Музейный остров

    Берлинская телебашня

    Ежегодное число посетителей башни сейчас составляет около 1,2 миллиона человек. Обычный билет для взрослых стоит на месте 13 евро. Очереди можно избежать, заранее заказав билет "Fast View" на конкретное время в интернете за 19,50 евро.

  • Вид со смотровой площадки

    Берлинская телебашня

    На сайте башни также предлагаются билеты по 13 евро, по которым на нее можно подняться без очереди в утреннее или вечернее время. Early Bird-Ticket действует в момент открытия, Late Night-Ticket - с 21:30 до 23:00.

  • Вечерний Берлин

    Берлинская телебашня

    С марта по октябрь вход на башню открывается в 9:00, с ноября по февраль - в 10:00. Закрывается смотровая площадка в полночь.

    Автор: Максим Нелюбин


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