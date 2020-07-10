 Живописные замки Среднего Рейна (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 10.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Фоторепортажи

Живописные замки Среднего Рейна (фотогалерея)

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.

  • Замок в Эльтвилле-ам-Райн на картине 1834 года

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Верхняя долина Среднего Рейна

    67-километровая Верхняя долина Среднего Рейна между Бингеном и Кобленцем является самым богатым на средневековые замки и руины культурным ландшафтом Германии и занимает первое место по плотности этих памятников в Европе. Все они имеют статус Всемирного наследия. Как сейчас выглядит этот замок в Эльтвилле, изображенный здесь на картине 1834 года, мы еще увидим, но начнем по порядку...

  • Мышиная башня (Mäuseturm) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Мышиная башня - Mäuseturm

    Перед нами - Мышиная башня. Находится она посреди реки в начале романтической долины, внесенной в список ЮНЕСКО. Этот дозорный пост был частью оборонительных укреплений здешнего замка Эренфельс. В Средние века башня использовалась для взимания таможенных пошлин. В XVII веке привлекла внимание голландских живописцев, благодаря чему получила широкую известность.

  • Замок Эренфельс (Burg Ehrenfels) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Эренфельс - Ehrenfels

    Вот и сам замок Эренфельс, вернее - руины замка, откуда была сделана предыдущая фотография. Находится он недалеко от города Рюдесхайма - посреди рейнских виноградников, во время закладки которых в XVIII веке здесь снесли часть стен. Замок начали строить в этом месте в начале XIII века во время одного из междоусобных феодальных конфликтов, а разрушили в 1689 году.

  • Замок Райнштайн (Burg Rheinstein) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Райнштайн - Rheinstein

    Этот средневековый замок на Рейне был перестроен в эпоху немецкого романтизма для принца Фридриха Прусского (1794-1863). Он командовал в здешних местах дивизий и являлся большим ценителем и знатоком искусства. Принц превратил Райнштайн в роскошную резиденцию в стиле рыцарских замков. Сейчас здесь работают музей, отель и ресторан.

  • Замок Райхенштайн (Burg Reichenstein) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Райхенштайн - Reichenstein

    Со следующим замком связана известная легенда. В XIII веке им владел род рыцарей-разбойников. После захвата Райхенштайна королевскими солдатами отца семейства и девятерых сыновей должны были казнить, но король согласился помиловать сыновей - стольких из них, сколько шагов сделает обезглавленное тело отца. Тело рухнуло на землю после девяти шагов…

  • Замок Зоонек (Burg Sooneck) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Зоонек - Sooneck

    Замок Зоонек приобрел нынешний вид в XIX веке, когда прусские принцы - сыновья короля Фридриха Вильгельм III - превратили тогдашние развалины в свою охотничью резиденцию. История замка уходит корнями в XI век, однако первое письменное упоминание датировано 1271 годом, когда здесь размещались фогты - управляющие землями одного из бенедиктинских монастырей.

  • Развалины замка Фюрстенберг (Burg Fürstenberg) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Фюрстенберг - Fürstenberg

    Развалины замка Фюрстенберг - просто идеальные руины. Он был заложен в XIII веке и разрушен в ходе Войны за Пфальцское наследство в конце XVII столетия. Этот замок не пытались восстановить в эпоху романтизма, поэтому здесь сохранилось много средневековой штукатурки. Посетители могут получить хорошее представление о том, как в действительности выглядели такие сооружения в давние времена.

  • Замок Пфальцграфенштайн (Burg Pfalzgrafenstein) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Пфальцграфенштайн - Pfalzgrafenstein

    "Каменный корабль", как называл этот замок Виктор Гюго, находится на скале посреди Рейна. Пфальцграфенштайн был возведен для сбора таможенных сборов за провоз вина и других товаров по реке. В Средние века на Рейне только между Майнцем и Кельном существовало двенадцать разных таможенных застав. Купцы жаловались на них, вернее - на поборы со стороны местных феодалов папе римскому, но безуспешно.

  • Замок Гутенфельс (Burg Gutenfels) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Гутенфельс - Gutenfels

    Так Пфальцграфенштайн выглядит со стороны, но на этом снимке нас больше интересует достопримечательность, возвышающаяся над городом Каубом на противоположном берегу. Замок Гутенфельс был возведен во времена правления представителей династии Гогенштауфенов в XII-XIII веках. Был взорван в 1806 году при Наполеоне, но позже в эпоху романтизма спасен от окончательного сноса и бережно восстановлен.

  • Замок Шталек (Burg Stahleck) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Шталек - Stahleck

    Замок Шталек был заложен на рубеже XI-XII веков и поначалу принадлежал Кельнскому курфюршеству. Затем в XIII веке перешел в собственность рода Виттельсбахов. После Венского конгресса 1815 года - Прусскому королевству. В 1920-х годах замок восстановили из руин, чтобы разметить молодежную турбазу, которая работает по сей день.

  • Замок Шёнбург (Burg Schönburg) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Шёнбург - Schönburg

    Чтобы подняться сюда пешком из Обервезеля, потребуется полчаса. В середине прошлого века здесь открыли отель. Сейчас также работает музей, посвященный строительству и сохранению замков. Первое упоминание Шёнбурга датировано 1357 годом. Руины начали восстанавливать в романтическом стиле в конце XIX века на средства купившего замок американского бизнесмена, предки которого жили в этих местах.

  • Замок Катц (Burg Katz) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Катц - Katz

    Один из самых известных замков на Среднем Рейне находится около самой знаменитой рейнской скалы - Лорелей, в особом представлении не нуждающейся. Замок Катц (разг. - "Кошка") принадлежал графам Катценэленбоген. Они враждовали с соседями, замок которых в народе прозвали Маус ("Мышь"). Второй замок расположен немного ниже по течению...

  • Замок Маус (Burg Maus) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Маус - Maus

    Так, в свою очередь, выглядит "Мышь". Оба эти названия соседних замков - народные. Официально они называются по-другому. Первый - Нойкатценэленбоген, второй может даже похвастаться тремя альтернативами, но приведем лишь одно из них, данное этому замку в середине XIV века при строительстве тогдашним архиепископом Трира в честь Святого Петра - St. Peterseck.

  • Развалины замка Райнфельс (Burg Rheinfels) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Райнфельс - Rheinfels

    Недалеко от скалы Лорелей, но на противоположном берегу Рейна, находятся живописные развалина замка Райнфельс, также принадлежавшего графам Катценэленбоген. В Средние века он являлся самым крупным оборонительным сооружением на Рейне и считался неприступным. В 2029 году станет одним из мест проведения Федеральной выставки садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA).

  • Замок Эльтвилле (Burg Eltville) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Курфюршеский замок - Kurfürstliche Burg

    Курфюршеский замок в Эльтвилле на Рейне был возведен в начале XIV века на месте более старого. В нем размещалась резиденция курфюрста Курмайнца, вернее - одного из них. Получилось так, что в те времена их оказалось двое.... Замок был разрушен шведами во время Тридцатилетней войны. Тогда сохранилась лишь эта жилая башня, дошедшая до наших дней.

  • Замок Марксбург (Burg Marksburg) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Марксбург - Marksburg

    Марксбург - один из самых живописных замков долины Среднего Рейн. Расположенный на 160-метровом скалистом выступе, из всех замков в этой части реки он сохранился наилучшим образом. Начало постройки датируется первой половиной XIII века. В 1990-е годы японцы хотели перевезти замок на остров Мияко, но сделка не состоялась. Ограничились возведением копии.

  • Замок Ланек (Burg Lahneck) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Ланек - Lahneck

    Название этому замку дала река Лан, впадающая в этом месте в Рейн. Был возведен в XIII веке для защиты границы Майнцского курфюршества. Был разрушен в Тридцатилетнюю войну. В 1774 году развалины посетил Гёте, посвятивший этому месту стихотворение "Приветствие духа". Восстанавливать замок начали в середине XIX века после покупки тогдашним директором Рейнской железнодорожной компании.

  • Замок Мартинсбург (Burg Martinsburg) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Мартинсбург - Martinsburg

    Этот замок был заложен на Рейне в 1298 году и предназначался для взимания таможенных сборов. В данном случае они шли в казну архиепископов - курфюрстов Майнца. За свою историю он ни разу не разрушался. До начла XIX века много раз расширялся и перестраивался. Сейчас находится в частной собственности.

  • Замок Штольценфельс (Burg Stolzenfels) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Штольценфельс - Stolzenfels

    Этот замок находится около Кобленца. Штольценфельс был возведен в XIII веке на границе Трирского курфюршества. В первой половине XIX века король Пруссии Фридрих Вильгельм IV распорядился обустроить здесь летнюю резиденцию. В работе над проектом участвовал знаменитый архитектор эпохи классицизма Крал Фридрих Шинкель.

  • Крепость Эренбрайтштайн (Festung Ehrenbreitstein) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Эренбрайтштайн - Ehrenbreitstein

    Верхняя долина Среднего Рейна, внесенная в список ЮНЕСКО, заканчивается в Кобленце "Немецким углом" (Deutsches Eck). Так называют место, где в Рейн вливаются воды Мозеля. Одна из достопримечательностей здесь - крепость Эренбрайтштайн, заложенная в этом стратегическом месте в XVI веке. Свой нынешний вид она приобрела после перехода этих земель под контроль Пруссии в XIX веке.

    Автор: Фредерике Мюллер, Максим Нелюбин


  • Замок в Эльтвилле-ам-Райн на картине 1834 года

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Верхняя долина Среднего Рейна

    67-километровая Верхняя долина Среднего Рейна между Бингеном и Кобленцем является самым богатым на средневековые замки и руины культурным ландшафтом Германии и занимает первое место по плотности этих памятников в Европе. Все они имеют статус Всемирного наследия. Как сейчас выглядит этот замок в Эльтвилле, изображенный здесь на картине 1834 года, мы еще увидим, но начнем по порядку...

  • Мышиная башня (Mäuseturm) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Мышиная башня - Mäuseturm

    Перед нами - Мышиная башня. Находится она посреди реки в начале романтической долины, внесенной в список ЮНЕСКО. Этот дозорный пост был частью оборонительных укреплений здешнего замка Эренфельс. В Средние века башня использовалась для взимания таможенных пошлин. В XVII веке привлекла внимание голландских живописцев, благодаря чему получила широкую известность.

  • Замок Эренфельс (Burg Ehrenfels) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Эренфельс - Ehrenfels

    Вот и сам замок Эренфельс, вернее - руины замка, откуда была сделана предыдущая фотография. Находится он недалеко от города Рюдесхайма - посреди рейнских виноградников, во время закладки которых в XVIII веке здесь снесли часть стен. Замок начали строить в этом месте в начале XIII века во время одного из междоусобных феодальных конфликтов, а разрушили в 1689 году.

  • Замок Райнштайн (Burg Rheinstein) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Райнштайн - Rheinstein

    Этот средневековый замок на Рейне был перестроен в эпоху немецкого романтизма для принца Фридриха Прусского (1794-1863). Он командовал в здешних местах дивизий и являлся большим ценителем и знатоком искусства. Принц превратил Райнштайн в роскошную резиденцию в стиле рыцарских замков. Сейчас здесь работают музей, отель и ресторан.

  • Замок Райхенштайн (Burg Reichenstein) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Райхенштайн - Reichenstein

    Со следующим замком связана известная легенда. В XIII веке им владел род рыцарей-разбойников. После захвата Райхенштайна королевскими солдатами отца семейства и девятерых сыновей должны были казнить, но король согласился помиловать сыновей - стольких из них, сколько шагов сделает обезглавленное тело отца. Тело рухнуло на землю после девяти шагов…

  • Замок Зоонек (Burg Sooneck) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Зоонек - Sooneck

    Замок Зоонек приобрел нынешний вид в XIX веке, когда прусские принцы - сыновья короля Фридриха Вильгельм III - превратили тогдашние развалины в свою охотничью резиденцию. История замка уходит корнями в XI век, однако первое письменное упоминание датировано 1271 годом, когда здесь размещались фогты - управляющие землями одного из бенедиктинских монастырей.

  • Развалины замка Фюрстенберг (Burg Fürstenberg) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Фюрстенберг - Fürstenberg

    Развалины замка Фюрстенберг - просто идеальные руины. Он был заложен в XIII веке и разрушен в ходе Войны за Пфальцское наследство в конце XVII столетия. Этот замок не пытались восстановить в эпоху романтизма, поэтому здесь сохранилось много средневековой штукатурки. Посетители могут получить хорошее представление о том, как в действительности выглядели такие сооружения в давние времена.

  • Замок Пфальцграфенштайн (Burg Pfalzgrafenstein) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Пфальцграфенштайн - Pfalzgrafenstein

    "Каменный корабль", как называл этот замок Виктор Гюго, находится на скале посреди Рейна. Пфальцграфенштайн был возведен для сбора таможенных сборов за провоз вина и других товаров по реке. В Средние века на Рейне только между Майнцем и Кельном существовало двенадцать разных таможенных застав. Купцы жаловались на них, вернее - на поборы со стороны местных феодалов папе римскому, но безуспешно.

  • Замок Гутенфельс (Burg Gutenfels) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Гутенфельс - Gutenfels

    Так Пфальцграфенштайн выглядит со стороны, но на этом снимке нас больше интересует достопримечательность, возвышающаяся над городом Каубом на противоположном берегу. Замок Гутенфельс был возведен во времена правления представителей династии Гогенштауфенов в XII-XIII веках. Был взорван в 1806 году при Наполеоне, но позже в эпоху романтизма спасен от окончательного сноса и бережно восстановлен.

  • Замок Шталек (Burg Stahleck) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Шталек - Stahleck

    Замок Шталек был заложен на рубеже XI-XII веков и поначалу принадлежал Кельнскому курфюршеству. Затем в XIII веке перешел в собственность рода Виттельсбахов. После Венского конгресса 1815 года - Прусскому королевству. В 1920-х годах замок восстановили из руин, чтобы разметить молодежную турбазу, которая работает по сей день.

  • Замок Шёнбург (Burg Schönburg) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Шёнбург - Schönburg

    Чтобы подняться сюда пешком из Обервезеля, потребуется полчаса. В середине прошлого века здесь открыли отель. Сейчас также работает музей, посвященный строительству и сохранению замков. Первое упоминание Шёнбурга датировано 1357 годом. Руины начали восстанавливать в романтическом стиле в конце XIX века на средства купившего замок американского бизнесмена, предки которого жили в этих местах.

  • Замок Катц (Burg Katz) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Катц - Katz

    Один из самых известных замков на Среднем Рейне находится около самой знаменитой рейнской скалы - Лорелей, в особом представлении не нуждающейся. Замок Катц (разг. - "Кошка") принадлежал графам Катценэленбоген. Они враждовали с соседями, замок которых в народе прозвали Маус ("Мышь"). Второй замок расположен немного ниже по течению...

  • Замок Маус (Burg Maus) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Маус - Maus

    Так, в свою очередь, выглядит "Мышь". Оба эти названия соседних замков - народные. Официально они называются по-другому. Первый - Нойкатценэленбоген, второй может даже похвастаться тремя альтернативами, но приведем лишь одно из них, данное этому замку в середине XIV века при строительстве тогдашним архиепископом Трира в честь Святого Петра - St. Peterseck.

  • Развалины замка Райнфельс (Burg Rheinfels) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Райнфельс - Rheinfels

    Недалеко от скалы Лорелей, но на противоположном берегу Рейна, находятся живописные развалина замка Райнфельс, также принадлежавшего графам Катценэленбоген. В Средние века он являлся самым крупным оборонительным сооружением на Рейне и считался неприступным. В 2029 году станет одним из мест проведения Федеральной выставки садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA).

  • Замок Эльтвилле (Burg Eltville) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Курфюршеский замок - Kurfürstliche Burg

    Курфюршеский замок в Эльтвилле на Рейне был возведен в начале XIV века на месте более старого. В нем размещалась резиденция курфюрста Курмайнца, вернее - одного из них. Получилось так, что в те времена их оказалось двое.... Замок был разрушен шведами во время Тридцатилетней войны. Тогда сохранилась лишь эта жилая башня, дошедшая до наших дней.

  • Замок Марксбург (Burg Marksburg) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Марксбург - Marksburg

    Марксбург - один из самых живописных замков долины Среднего Рейн. Расположенный на 160-метровом скалистом выступе, из всех замков в этой части реки он сохранился наилучшим образом. Начало постройки датируется первой половиной XIII века. В 1990-е годы японцы хотели перевезти замок на остров Мияко, но сделка не состоялась. Ограничились возведением копии.

  • Замок Ланек (Burg Lahneck) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Ланек - Lahneck

    Название этому замку дала река Лан, впадающая в этом месте в Рейн. Был возведен в XIII веке для защиты границы Майнцского курфюршества. Был разрушен в Тридцатилетнюю войну. В 1774 году развалины посетил Гёте, посвятивший этому месту стихотворение "Приветствие духа". Восстанавливать замок начали в середине XIX века после покупки тогдашним директором Рейнской железнодорожной компании.

  • Замок Мартинсбург (Burg Martinsburg) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Мартинсбург - Martinsburg

    Этот замок был заложен на Рейне в 1298 году и предназначался для взимания таможенных сборов. В данном случае они шли в казну архиепископов - курфюрстов Майнца. За свою историю он ни разу не разрушался. До начла XIX века много раз расширялся и перестраивался. Сейчас находится в частной собственности.

  • Замок Штольценфельс (Burg Stolzenfels) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Штольценфельс - Stolzenfels

    Этот замок находится около Кобленца. Штольценфельс был возведен в XIII веке на границе Трирского курфюршества. В первой половине XIX века король Пруссии Фридрих Вильгельм IV распорядился обустроить здесь летнюю резиденцию. В работе над проектом участвовал знаменитый архитектор эпохи классицизма Крал Фридрих Шинкель.

  • Крепость Эренбрайтштайн (Festung Ehrenbreitstein) на Среднем Рейне

    Романтические замки на Среднем Рейне

    Эренбрайтштайн - Ehrenbreitstein

    Верхняя долина Среднего Рейна, внесенная в список ЮНЕСКО, заканчивается в Кобленце "Немецким углом" (Deutsches Eck). Так называют место, где в Рейн вливаются воды Мозеля. Одна из достопримечательностей здесь - крепость Эренбрайтштайн, заложенная в этом стратегическом месте в XVI веке. Свой нынешний вид она приобрела после перехода этих земель под контроль Пруссии в XIX веке.

    Автор: Фредерике Мюллер, Максим Нелюбин


Смотрите также: 
• Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне
• Пфальцграфенштайн - таможенный замок на романтическом Рейне
• Скала, русалочка и легенда: на Рейне модернизировали Лорелей

Контекст

Кукушкин замок в Саксонии

Средневековый замок Кукукштайн находится в Рудых горах недалеко от чешской границы. Власти Саксонии выделили 400 тысяч евро на ремонт этой достопримечательности.  

Достопримечательности Германии: Замок Колдиц

Этот живописный замок расположен в стратегически важном месте: недалеко от саксонских городов Лейпцига, Дрездена и Хемница.  

Немецкий замок, построенный кавалером ордена Александра Невского

Строителем этого замка под Эрфуртом был магистр масонской ложи и кавалер ордена Александра Невского - граф Густав Адольф фон Готтер.  

Средний Рейн - романтическая долина Всемирного наследия

"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.  

Средний Рейн: Красная церковь в Обервезеле

"Красная церковь" Либфрауэнкирхе в городке Обервезель считается одним из важнейших памятников зрелой готики в Германии.  

20 самых красивых немецких замков на воде

В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем двадцать самых известных и самых красивых.  

Самые красивые средневековые замки Германии

Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.  

Где делают мозельское, рейнское и другие немецкие вина

Осень - горячая пора для виноделов. В Германии насчитывается, в общей сложности, тринадцать виноградарских и винодельческих областей. В чем их особенности? (18.09.2016)  

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.  

Романтические замки на Среднем Рейне  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый взгляд на могучую реку  

Рейнская романтика  

Портовые города Рейна  

Также по теме

Замок в Эльтвилле-ам-Райн на картине 1834 года

Романтические замки на Среднем Рейне 10.07.2020

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и средневековые руины.

Kölner Dom Stadtansicht, Skyline

Всемирное наследие в Германии 02.06.2019

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.

Burg Rheinfels, Sankt Goar

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне 03.07.2019

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW