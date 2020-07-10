Живописные замки Среднего Рейна (фотогалерея)

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
Средневековый замок Кукукштайн находится в Рудых горах недалеко от чешской границы. Власти Саксонии выделили 400 тысяч евро на ремонт этой достопримечательности.
Этот живописный замок расположен в стратегически важном месте: недалеко от саксонских городов Лейпцига, Дрездена и Хемница.
Строителем этого замка под Эрфуртом был магистр масонской ложи и кавалер ордена Александра Невского - граф Густав Адольф фон Готтер.
"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.
"Красная церковь" Либфрауэнкирхе в городке Обервезель считается одним из важнейших памятников зрелой готики в Германии.
В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем двадцать самых известных и самых красивых.
Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.
Осень - горячая пора для виноделов. В Германии насчитывается, в общей сложности, тринадцать виноградарских и винодельческих областей. В чем их особенности? (18.09.2016)