Живописная лужа перед Бранденбургскими воротами (фото)

Тропический ливень в Берлине? Да, в наши времена бывает и не такое! И вот - результат.
Берлин • В четверг вечером над столицей Германии буквально разверзлись небеса: здесь прошел настоящий тропический ливень. Тропический - еще и потому, что в Берлине в это время было почти 30 градусов жары. В луже перед Бранденбургскими воротами отражаются не только они сами, но и световая инсталляция рядом.
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