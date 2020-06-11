Живописная лужа перед Бранденбургскими воротами (фото)

Берлин • В четверг вечером над столицей Германии буквально разверзлись небеса: здесь прошел настоящий тропический ливень. Тропический - еще и потому, что в Берлине в это время было почти 30 градусов жары. В луже перед Бранденбургскими воротами отражаются не только они сами, но и световая инсталляция рядом.

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