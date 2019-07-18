Жесткие задержания в Подмосковье: в автозак препроводили ребенка

Полицейские задержали не менее восьми человек в городе Ликине-Дулеве на востоке Московской области, где местные жители протестуют против вырубки леса под предполагаемое строительство комплекса по переработке отходов (КПО). Об этом DW в четверг, 18 июля, рассказала активистка Ольга Басацкая. По ее словам, пять участников протестов госпитализированы. Полицейские действовали крайне жестко.

"Мужчине при мне сломали руку, ее вообще в обратную сторону вывернули", - рассказала Басацкая. Другую пострадавшую "в тяжелом, практически бессознательном, состоянии отвезли в Егорьевскую центральную районную больницу", добавила она. Кроме того, в автозак препроводили женщину с ребенком семи лет.

Девочку передали отцу после приезда в отделение, сообщила позднее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам Басацкой, на месте вырубки дежурили четыре полицейских "УАЗика" и три автобуса.

Как передало в Telegram-канале издание Daily Storm, в момент задержания там находились около 60 сотрудников полиции и 30-40 протестующих.

За строительством полигона стоит компания Чайки

По словам Басацкой, у правоохранительных органов есть "порубочный билет" от местной администрации, в котором прописано разрешение на вырубку около 800 деревьев. При этом активистка обратила внимание на содержащиеся в документах противоречия. Так, по ее словам, в приложении к билету напротив указания числа деревьев значится "ноль".

Как отмечает сайт "МБХ медиа", строительством нового КПО в лесу на площади в 36,5 га занимается компания "Хартия", большинство акций которой принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора России Юрия Чайки.

Кордон и техника в лесу

Между тем, как рассказывают местные жители, в лес уже зашла техника. Причем двигалась она "не по той просеке", которую уже успели вырубить, а рядом, - "по землям лесхоза", уточняет Басацкая. Кроме того, по ее словам, по периметру стройки полиция установила кордон.

Активисты в принципе не против КПО, однако настаивают на выборе альтернативного места. По их словам, лес играет роль своеобразного буфера, поскольку рядом с городской застройкой расположено несколько химических предприятий. Как отметила Ольга Басацкая, протестующие продолжат добиваться встречи с представителями городского округа Ликина-Дулева.

Жители выстраивались в живую цепь

Ранее в министерстве ЖКХ Подмосковья заявили, что окончательное решение о строительстве полигона пока не принято, а вырубка леса вблизи Ликина-Дулева проводилась для создания противопожарной просеки.

Разговоры о том, что вблизи Орехова-Зуева планируется постройка крупного мусорного полигона, начались несколько лет назад. Однако особенно активно эта тема начала обсуждаться летом 2017 года, после того, как президент России Владимир Путин во время "прямой линии" отдал распоряжение закрыть расположенный в Балашихе мусорный полигон "Кучино", на котором до того времени, по информации "Новой газеты", перерабатывалось до 80 процентов столичных отходов.

Тогда же в СМИ появилась информация о том, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев собирается построить новый мусорный полигон в Орехове-Зуеве.

В марте 2019 года жители города Ликино-Дулево, ранее входившего в Орехово-Зуевский район, выстроились в живую цепь, чтобы не пустить на территорию леса близ деревни Старово сотрудников компании "Хартия", которые, по мнению местных жителей, собирались подготовить место для строительства мусорного полигона в лесу.

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