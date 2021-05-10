Жесткие допросы и условия в СИЗО: как власти Беларуси борются с оппонентами
Белорусские силовики выбивают признания у задержанных по экстремистским статьям УК и содержат противников режима в СИЗО в невыносимых условиях, утверждают правозащитники.
В апреле белорусские власти продолжали использовать уловное правосудие против своих политических оппонентов. Об этом говорится в отчете правозащитного центра "Весна". "Наметились новые тенденции в уголовном политически мотивированном преследовании граждан - признание локальных чатов и телеграмм-каналов оппозиционной направленности экстремистскими и обвинение их администраторов в создании экстремистских организаций соответственно", - заявляют правозащитники.
Также они обращают внимание на многочисленные факты жестокого обращения с задержанными за участие в мирных собраниях и использование бело-красно-белой символики. DW собрала несколько историй белорусов, узнавших это на собственном опыте.
Стипендиата президентского фонда обвиняют в экстремизме
19-летнего студента БГУ, стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодежи Артема Боярского силовики, по его утверждению, избивали, чтобы записать видео с признанием в администрировании телеграм-канала и чата, которые власти считают экстремистскими. Как рассказали DW родственники юноши, об избиениях Артем заявил во время следственных действий в присутствии своего адвоката.
Власти Беларуси продолжают преследовать своих оппонентов по политическим мотивам
Студента задержали 24 марта в университетском общежитии якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и дали 25 суток административного ареста. А на следующий день в телеграм-канале сотрудника СТВ Григория Азаренка, известного материалами пропагандистского характера, появилось видео с признаниями Артема. После отбытия ареста юноша так и не вышел на свободу.
"Артема должны были освободить 18 апреля, а 16 апреля позвонила следователь и сказала, что он задержан как подозреваемый по ст. 361-1 УК ("создание экстремистского формирования"), - вспоминают родные Боярского. - Позже, во время следственных действий, Артем рассказал об обстоятельствах, при которых записывалось упомянутое видео. Оказалось, что его били дубинками по спине и по ягодицам".
Редакция телеграм-канала, в администрировании которого обвиняют Боярского, официально заявила, что он не имеет к их ресурсу никакого отношения. Родственники также сообщили, что во время отбытия ареста в изоляторе в Жодино Артем простыл, и медицинской помощи там ему не оказывали. До предъявления уголовного обвинения Боярского перевели в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Там он снова заболел, к тому же, добавляют родственники, у Артема проблемы с сердцем: "На днях от Артема пришло письмо. Пишет, что несколько раз сердце беспокоило".
Это не первое задержание Боярского - 16 ноября после Марша пенсионеров его задержали по дороге в общежитие. "Тогда Артема силовики били в микроавтобусе. Во время суда у него под глазом был синяк. Когда он вышел после административного ареста, следов, чтобы снять побои, уже не осталось. На "сутках" Артем заразился коронавирусом", - продолжают родные. Артем Боярский - победитель республиканских олимпиад по химии, четыре раза становился стипендиатом президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. В августе 2020 года он был одним из ста стипендиатов, подписавших открытое письмо об отказе от данного статуса. Правозащитники признали Боярского политическим заключенным.
ГУБОПиК выбивал признания у многодетной матери
Избиениям при допросе, по словам ее адвоката, подверглась активистка и волонтерка из Жданович, мать пятерых несовершеннолетних детей Ольга Золотарь. Ее также обвиняют в создании экстремистского формирования. Минская милиция сообщила, что Ольгу задержали за "активную протестную деятельность" и за то, что она якобы являлась администратором дворового телеграм-чата в Ждановичах.
Правозащитник говорят о пытках в СИЗО
Это произошло 18 марта, когда Золотарь отвозила дочь в музыкальную школу. Сотрудники Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) развернули ее машину и направили к дому, где прошел обыск. "После Ольгу привезли в здание ГУБОПиКа. Ее хотели принудить дать какие-то показания против себя, что само по себе неправомерно. При этом, можно сказать, ее пытали, - рассказал DW адвокат Ольги Золотарь Андрей Мочалов. - Ее били по шее, голове, потом начали душить, положили на пол, прижимали к полу, били дубинками. Но она не стала против себя свидетельствовать". Золотарь вначале отправили в ИВС, после перевели в СИЗО №1 на Володарского.
"После избиений у Ольги остались синяки и кровоподтеки, но судмедэксперт пришел только через две с половиной недели, очевидно, что к тому времени следов почти не было. Что могли, то зафиксировали. Следователь и управление собственной безопасности проводят проверку", - говорит адвокат. Ольга Золотарь также признана политзаключенной.
"Из камеры забрали последние одеяла"
Особое отношение и к лицам, задержанным по политическим мотивам и отбывающим административный арест. Индивидуальный предприниматель и многодетный отец Сергей получил 10 суток ареста в конце марта-начале апреля - за бело-красно-белый флаг на окне. Перед отправление в изолятор мужчина, по его словам, провел 12 часов без сна и еды, сидя на табуретке в дежурной части городского отдела милиции. Далее его отправили в Центр изоляции правонарушений (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске. "При досмотре без описи забрали половину вещей. Привели в двухместную камеру, я там был седьмым. Такому количеству людей сложно расположиться даже на полу. Окно было наглухо задраено, за трое суток вентиляцию включали дважды. Нам просто не хватало воздуха", - делится Сергей.
Центр изоляции правонарушений в переулке Окрестина в Минске
По его словам, из камеры сразу забрали матрасы, а на койках, сваренных из отдельных железных листов, даже сидеть было больно. "Прогулка, которая нам полагалась каждый день, заключалась в том, что нас выводили в коридор, ставили лицом к стене, руки за спину, ноги на ширине плеч, в это время камеру переворачивали верх дном", - вспоминает собеседник. За время административного ареста Сергей успел побывать и в изоляторе в Жодино: "При переезде в автозаке в двухместный "стакан" (отдельная камера в автозаке. - Ред.) нас запихнули четверых. В Жодино забрали еще часть личных вещей. Мне попался особо рьяный охранник, который приказал раздеться за 15 секунд. За то, что не успел, я получил три удара дубинкой, после этого еще в течение минут 5-7 приседал".
Сергей в итоге оказался в восьмиместной камере, в которой было 12 человек и, отмечает мужчина, если на Окрестина окно не открывалось, то тут оно не закрывалось, батареи отключили на второй день его пребывания, тогда же забрали и матрасы. После освобождения Сергея его сокамерников лишили и одеял.
"Когда я выходил из изолятора, ребята передали несколько писем и записок. На вопрос охраны, есть ли письма, честно сказал, что есть. И если до этого меня собирались выпустить на час раньше с другими освобождающимися, то после обнаружения писем вернули в камеру "до звонка". А у ребят на следующий день забрали последние одеяла. Камера стала походить на пустыню", - рассказал Сергей. Перед самым выходом он получил еще одну порцию ударов - за то, что шел, как ему сказали, недостаточно быстро.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 300 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
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Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
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Как политзаключенные в Беларуси получают помощь из ФРГ