 Жертвы теракта в Берлине получат 3,8 млн евро компенсации | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2018

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Германия

Жертвы теракта в Берлине получат 3,8 млн евро компенсации

Сумма в размере 3,8 млн евро будет распределена между более чем 170 пострадавшими и родственниками погибших в результате теракта на рождественском базаре в Берлине. Вдовы и сироты получат пожизненную базовую пенсию.

На месте теракта в Берлине

На месте теракта в Берлине

Через два года после исламистского теракта на рождественском базаре в Берлине, более 170 жертвам и родственникам погибших выделена компенсаций на общую сумму почти в 3,8 млн евро. Эту сумму в пятницу, 14 декабря, назвали Федеральное ведомство по делам юстиции, берлинское земельное ведомство по здравоохранению и социальным вопросам и подразделение германского автомобильного страхования Verkehrsopferhilfe.

Контекст

Похоже, критика властей ФРГ пострадавшими и родственникам жертв теракта в Берлине приносит плоды: Меркель встретилась с ними, а закон о компенсациях изменят. (19.12.2017)

По данным на 28 ноября, общий объем выделенных средств составляет 3 миллиона 75 тысяч евро, сообщило министерство юстиции ФРГ. Сумма самой крупной единичной выплаты составляет 375 тысяч евро, она выплачена человеку, получившему в результате теракта очень тяжелые травмы. Правительство ФРГ летом текущего года задним числом утроило суммы компенсации, выплачиваемые в крайне тяжелых случаях.

Помимо этих сумм, вдовы, сироты и полусироты, а также лица, получившие тяжелые травмы, будут получать пожизненную базовую пенсию в размере от 141 до 736 евро. Государство также берет на себя оплату медицинских расходов.

В результате теракта в Берлине, устроенного тунисцем Анисом Амри 19 декабря 2016 года, погибли 12 человек, еще более 70 были ранены. Многие люди получили психические травмы.

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    В министерстве внутренних дел Германии решили не закрывать рождественские рынки и не отменять массовые мероприятия. Глава берлинской полиции заявил, что ярмарки будут находиться под усиленной охраной полиции, во избежание повторения трагедии их обнесут каменными заграждениями или заграждениями из иных твердых материалов.

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    Кровавый теракт в Берлине стал одной из самых обсуждаемых тем в Facebook и Twitter. Многие пользователи потрясены случившимся и выражают солидарность с немецким народом. В их числе - и администрация города Ниццы, где 14 июля 2016 года грузовик, за рулем которого находился террорист, врезался в толпу людей, собравшихся на набережной.

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    Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции.

    Автор: Александра Елкина


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Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

Германия скорбит по погибшим в ходе теракта в Берлине. Лидеры многих стран резко осудили произошедшее, люди со всего мира выражают соболезнования родным и близким пострадавших. (20.12.2016)  

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