 Жертва ″Новичка″ Чарльз Роули по-прежнему возлагает вину на Россию | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Жертва "Новичка" Чарльз Роули по-прежнему возлагает вину на Россию

Встреча с послом РФ в Лондоне не развеяла сомнений Чарльза Роули в том, что за отравлением его и его подруги Дон Стерджес стоит Россия. Некоторые ответы посла Роули назвал смехотворными, сообщает Sunday Mirror.

Возле дома Роули в Эймсбери

Возле дома Роули в Эймсбери

Британец Чарльз Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом "Новичок" летом 2018 года в Эймсбери, по-прежнему считает, что за отравлением его и его подруги Дон Стерджес стоит Россия. Об этом Роули заявил после встречи с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в субботу, 6 апреля. "Я спросил: "Зачем ваша страна убила мою подругу?" Но я, по сути, не получил никаких ответов. Я получил лишь российскую пропаганду", - сказал британец в интервью еженедельнику Sunday Mirror.

Он признал, что посол ему понравился, но отметил, что некоторые из вещей, которые тот говорил в оправдание России, смехотворны. В качестве примера Роули привел слова Яковенко о том, что если имеются лаборатория и материалы, то данное отравляющее вещество можно якобы произвести где угодно. Российский посол также утверждал, что вещество, от которого пострадали Роули и его подруга, не могло быть "Новичком", так как в противном случае погибли бы все.

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

DW о том, как отравление в Солсбери год назад экс-двойного агента Скрипаля и его дочери ядом "Новичок" отразилось на экономическом сотрудничестве России и Великобритании. (04.03.2019)

По словам Чарльза Роули, Александр Яковенко признал, что в России имеется небольшое количество "Новичка" для использования в качестве противоядия, но утверждал, что Россия уже не производит его. Единственные страны, которые сейчас производят "Новичок", - это Чехия и США, "Новичок" имеется также в британской лаборатории в Портон-Дауне, передал британец слова российского посла.

Просьба о встрече с Путиным

"Я рад, что я встретился с ним (с российским послом - Ред.), и думаю, что узнал что-то, чего не знал ранее. Однако я по-прежнему считаю, что нападение осуществила Россия", - резюмировал Чарльз Роули итоги своей встречи.

Роули также сообщил, что спросил Александра Яковенко о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат пообещал передать его просьбу и поинтересовался, где бы Роули хотел встретиться с российским президентом. О визите Чарльза Роули в посольство РФ в Лондоне ранее рассказал сам посол.

Чарльз Роули пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери вместе со своей подругой Дон Стерджесс, которая в итоге скончалась. События в Эймсбери произошли через несколько месяцев после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Оба города находятся неподалеку друг от друга. Лондон обвиняет в обоих отравлениях Россию. В Москве категорически отрицают свою причастность к этим преступлениям.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 14:43

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости (04.03.2019)

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Статья Sunday Mirror

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости (04.03.2019)  

Лондон назвал имена возможных отравителей Скрипалей  

Первая смерть от яда “Новичок”: какой реакции из Лондона ждать Кремлю? - DW Новости  

Также по теме

Russland Alexander Petrow und Ruslan Boschirow TV-Interview

В Британии обнаружили третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей 07.02.2019

В отравлении Скрипалей, помимо Чепиги и Мишкина, мог участвовать разведчик, прибывший в Британию под именем Сергей Федотов. После отравления Скрипалей он еще несколько дней оставался в Англии, сообщила The Telegraph.

Nach dem Anschlag in Salisbury

Дом Сергея Скрипаля очистили и передали местным властям 01.03.2019

Очистка дома в Солсбери, где проживал экс-полковник ГРУ, продолжалась около года. Теперь в него заедут новые жильцы.

Doppelagent Sergei Skripal

The Sunday Times сообщила об ухудшении здоровья Скрипаля 17.02.2019

Британские СМИ сообщают об ухудшении здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного "Новичком". Между тем на соборе в Солсбери на некоторое время был вывешен российский флаг.

Реклама

Самые читаемые

Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против режима Мадуро  

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в США  

"Семерка" будет следить за ракетными разработками России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно