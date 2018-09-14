 Жертвами тайфуна ″Мангхут″ на Филиппинах стали 59 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.09.2018

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Мир

Жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали 59 человек

В Китае тайфуну "Мангхут" присвоили высочайшую степень угрозы, эвакуированы десятки тысяч человек. На востоке США из-за тропического шторма "Флоренс" погибли 13 человек.

В городе Шэньчжэнь на китайском побережье, 16 сентября

В городе Шэньчжэнь на китайском побережье, 16 сентября

Жертвами мощного тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали не менее 59 человек. По официальным данным, обнародованным в воскресенье, 16 сентября, 20 из них погибли в Кордильерском административном регионе на севере страны. В их числе - семья из шести человек из города Багио, чей дом засыпало в результате оползней, передает информагентство dpa. В провинции Нуэва-Виская также из-за оползня погибла семья в составе четырех человек. Еще один мужчина погиб в провинции Калинга в результате обрушения скалы.

В Таиланде местные СМИ сообщают о сильном наводнении, вызванном непрекращающимися дождями. В результате затопления пострадали восемь провинций королевства, на территории которых проживают около 60 тысяч человек.

Контекст

Наибольшие разрушения тайфун "Хайян" оставил после себя на филиппинском острове Лейте. Но сейчас международная помощь доходит и туда, сообщает специальный корреспондент DW Петер Хилле. (16.11.2013)

Разрушенные дома, плачущие дети. Кадры о стихийных бедствиях всегда сопровождаются призывами помочь пострадавшим. И немцы охотно жертвуют. Но меньше, чем голландцы или американцы. (15.11.2013)

В КНР опасаются сильнейшего в это году тайфуна

Между тем тайфун достиг китайского побережья. Метеослужба Китая присвоила ему высшую степень опасности, предупредив, что "Мангхут" может стать самым сильным тайфуном в КНР в этом году. По данным Немецкой метеослужбы, в аэропорту Гонконга зафиксированы порывы ветра со скоростью 156 км в час.

С китайского побережья эвакуированы десятки тысяч человек. В Гонконге отменены сотни авиарейсов, многие организации и учреждения временно закрылись, общественный транспорт работает в сокращенном режиме.

На востоке США бушует "Флоренс"

На востоке США жертвами тропического шторма "Флоренс", который привел к сильным затоплениям, стали 13 человек. Местные власти предупредили, что сильные проливные дожди в штатах Южная и Северная Каролина продлятся до понедельника.

Смотрите также:

  • Тайфун Хайян

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тайфун "Хайян"

    Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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Тайвань в плену беспощадного тайфуна "Соуделор"

Контекст

Тайфуны, ураганы и торнадо

Наводнения, разрушения и пожары, - вот лишь немногие из бедствий, которыми грозят "короли атмосферных пируэтов". (14.11.2013)  

Ссылки в интернете

Жертвами урагана "Флоренс" на востоке США стали минимум пять человек

Аудио- и видеофайлы по теме

Тайвань в плену беспощадного тайфуна "Соуделор"  

Природная катастрофа: наводнение в Китае и России  

Катастрофа на Филиппинах: помощь поступает с задержкой  

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