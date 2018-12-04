 Жертвами природных катастроф за год стали свыше 11,5 тыс. человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.12.2018

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Мир

Жертвами природных катастроф за год стали свыше 11,5 тыс. человек

Из-за разгула стихии в Германии лишились жизни 27 человек, экономике был нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млрд долларов, свидетельствует индекс глобальных климатических рисков.

Спутниковый снимок ургана Мария в тепловом инфракрасном диапазоне

Спутниковый снимок ургана "Мария" в тепловом инфракрасном диапазоне (фото из архива)

Природные катастрофы в 2017 году привели к гибели свыше 11,5 тыс человек и повлекли за собой ущерб на сумму более 375 млрд долларов (330 млрд евро). В наибольшей степени от ударов стихии пострадали Пуэрто-Рико, Гондурас и Мьянма, следует из рейтинга государств мира по индексу глобальных климатических рисков (KRI). Он был представлен во вторник, 4 декабря, в польском Катовице на Конференции ООН по защите климата.

В целом же за минувшие 20 лет жертвами природных катаклизмов стали свыше 526 тыс. человек. А ущерб от них составил 3,5 трлн долларов. 

Циклоны и ливни в Германии

Германия в 2017 году более всего пострадала от циклонов, сопровождавшихся ураганными ветрами осенью, а также от мощных и затяжных ливней, пришедших на смену длительному периоду летней засухи. Из-за разгула стихии лишились жизни 27 человек, экономике был нанесен ущерб, превышавший 3,6 млрд долларов (3,1 млрд евро). В глобальном перечне ФРГ заняла 37-ю строчку.

Молнии над Мюнхеном

Молнии над Мюнхеном

Россия, где за тот же период было зафиксировано 29 жертв и ущерб в размере 575 млн долларов (500 млн евро), опередила Германию ее всего на три позиции (34-е место).

Засуха грозит Европе

"Рекордная засуха и необычайно высокие температуры в этом году, как ожидается, могут привести к тому, что в следующей редакции индекса европейские страны еще в большей степени окажутся в центре внимания" экспертов, отметил главный составитель KRI Давид Экштайн (David Eckstein).

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Индекс KRI показывает, насколько отдельные страны пострадали от экстремальных погодных явлений, в частности, жары и ураганов, а также наводнений и других природных катастроф.

При этом аналитики учитывают как число жертв, так и экономический ущерб в результате подобных явлений. За основу исследований Germanwatch берет признанный во всем мире банк данных NatCatService, созданный немецкой компанией Munich Re - одним из лидеров глобального страхового рынка.

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    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

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    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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