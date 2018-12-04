Жертвами природных катастроф за год стали свыше 11,5 тыс. человек

Природные катастрофы в 2017 году привели к гибели свыше 11,5 тыс человек и повлекли за собой ущерб на сумму более 375 млрд долларов (330 млрд евро). В наибольшей степени от ударов стихии пострадали Пуэрто-Рико, Гондурас и Мьянма, следует из рейтинга государств мира по индексу глобальных климатических рисков (KRI). Он был представлен во вторник, 4 декабря, в польском Катовице на Конференции ООН по защите климата.
В целом же за минувшие 20 лет жертвами природных катаклизмов стали свыше 526 тыс. человек. А ущерб от них составил 3,5 трлн долларов.
Циклоны и ливни в Германии
Германия в 2017 году более всего пострадала от циклонов, сопровождавшихся ураганными ветрами осенью, а также от мощных и затяжных ливней, пришедших на смену длительному периоду летней засухи. Из-за разгула стихии лишились жизни 27 человек, экономике был нанесен ущерб, превышавший 3,6 млрд долларов (3,1 млрд евро). В глобальном перечне ФРГ заняла 37-ю строчку.
Молнии над Мюнхеном
Россия, где за тот же период было зафиксировано 29 жертв и ущерб в размере 575 млн долларов (500 млн евро), опередила Германию ее всего на три позиции (34-е место).
Засуха грозит Европе
"Рекордная засуха и необычайно высокие температуры в этом году, как ожидается, могут привести к тому, что в следующей редакции индекса европейские страны еще в большей степени окажутся в центре внимания" экспертов, отметил главный составитель KRI Давид Экштайн (David Eckstein).
Индекс KRI показывает, насколько отдельные страны пострадали от экстремальных погодных явлений, в частности, жары и ураганов, а также наводнений и других природных катастроф.
При этом аналитики учитывают как число жертв, так и экономический ущерб в результате подобных явлений. За основу исследований Germanwatch берет признанный во всем мире банк данных NatCatService, созданный немецкой компанией Munich Re - одним из лидеров глобального страхового рынка.
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Тайфун "Хайян"
Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Тропические циклоны
Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
"Кольца змеи"
Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.
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Глаз бури
В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Под ударом стихии
Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Торнадо
В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
География
Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.
Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина