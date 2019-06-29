Жертвами паводка в Иркутской области стали несколько человек

В результате паводка в Иркутской области погибло не менее трех человек, из них один ребенок. Такие данные в субботу, 29 июня, привела пресс-служба МЧС России. Пострадавшими числятся около 350 человек, среди них более тридцати детей. Эвакуированы свыше 1150 человек, которые находятся в пунктах временного размещения. Как сообщает издание "Ведомости", президент РФ Владимир Путин срочно вылетел в Иркутскую область.

Из-за ливневых дождей в Восточных Саянах из берегов вышли левые притоки реки Ангары, включая крупные реки Уда, Бирюса, Ия и Чуна. Прорыв дамбы на реке Ие в поселке Тулун произошел в пятницу, 28 июня. Всего в 48 населенных пунктах пяти районов Иркутской области подтопленными или полностью затопленными оказались почти 4050 домов.

К вечеру пятницы по московскому времени уровень воды начал медленно опускаться, однако до критического уровня (7 метров) еще далеко. На момент последнего измерения вода находилась на уровне 13,7 метра. Вышедшие из берегов реки затопили почти 6 километров федеральной трассы "Сибирь" и ряд местных дорог. В некоторых местах глубина воды достигла трех метров.

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