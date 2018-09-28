 Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали десятки человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали десятки человек

Два землетрясения в Индонезии вызвали цунами, в результате которого погибли не менее 30 человек. Число жертв может существенно возрасти.

Палу после цунами, 29 сентября 2018

Палу после цунами, 29 сентября 2018

В результате двух землетрясений и вызванных ими цунами в Индонезии погибли десятки человек. Как сообщил в субботу, 29 сентября, телеканалу CNN директор одной из больниц в индонезийском городе Палу на острове Сулавеси, только в его клинике находятся не менее 30 погибших. Еще 12 ранены. Врачи и спасатели не исключают, что количество жертв может существенно возрасти. Многие здания полностью или частично разрушены, включая частные дома, торговый центр и мечеть.

Контекст

Торнадо, землетрясения, цунами, - человечеству то и дело приходится переживать стихийные бедствия. Выставка в Дортмунде рассказывает, как действовать в опасной ситуации. (19.05.2017)

Сарезское озеро в Таджикистане в случае обрушения дамбы грозит затопить часть территории Центральной Азии. Риски вновь возросли на фоне сейсмической активности в Горном Бадахшане. (21.12.2015)

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне около 18:00 по местному времени (14:00 мск). Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, к 80 километрам к северу от Палу. Координация властями спасательных операций была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и близлежащим городом Дунгала, самым близким к эпицентру землетрясения, была оборвана.

Аэропорт Палу закрыт для самолетного сообщения, разрешение на посадку получают только вертолеты. В Палу проживают около 350 тысяч человек. В Индонезии, где проживают около 260 миллионов человек, регулярно происходят землетрясения. Во время одного из последних стихийных бедствий, произошедших на популярном у туристов острове Ломбок, который расположен к востоку от Бали, погибли более 500 человек.

Смотрите также:

  • руины здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Десятки разрушенных домов

    19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.

  • табличка тишина на месте разбора завалов

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Silencio! Тишина!

    После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.

  • жители Мехико с ведрами и питьевой водой

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Горожане приходят на помощь

    В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.

  • разрушенная школа в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Дети, погибшие за школьной партой

    В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.

  • жители Мехико утешают друг друга после землетрясения

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Шок и утешение

    Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.

  • раздача медикаментов в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Пункты выдачи медикаментов

    По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.

  • люди помогают при разюоре завалов в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Разбор завалов общими усилиями

    Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.

  • полуразрушенный дом в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Почти 250 погибших

    Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.

  • руины здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Вскоре после учений

    Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

  • спасатели у разрушенного здания в Мехико

    Город в руинах: Мехико после землетрясения

    Второе землетрясение за две недели

    По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек.

    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


Смотреть видео 02:09
Now live
02:09 мин

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...

 

Контекст

Город в руинах: Мехико после землетрясения

Сильное землетрясение с эпицентром недалеко от мексиканской столицы унесло жизни около 250 человек. Последствия катастрофы в Мехико - в фотогалерее DW. (20.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

И радиация не страшна: зону отчуждения в районе Фукусимы облюбовали дикие кабаны  

Новое землетрясение в Мексике  

Также по теме

Indonesien Erdbeben auf Lombok

Множество жертв в результате сильного землетрясения в Индонезии 29.07.2018

На индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. По предварительным данным, погибли не менее 13 человек.

Indonesien Erdbeben in Lombok

Десятки погибших в результате нового землетрясения в Индонезии 05.08.2018

Более 140 человек погибли в результате подземных толчков на индонезийском острове Ломбок. Власти распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.

Indonesien Erdbeben Sumatra Aceh

При землетрясении в Индонезии погибли более 90 человек 07.12.2016

В индонезийской провинции Ачех произошло землетрясение магнитудой 6,5. Погибли более 90 человек, многие здания разрушены.

Реклама

Самые читаемые

Почему Эрдогана принимают в Берлине по высшему разряду, а Путина - нет  

"Дождь": К убийству россиян в ЦАР может быть причастна ЧВК "Патриот"  

Комментарий: Олег Сенцов победил Кремль  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно