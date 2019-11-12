 Жертвами авиаударов Израиля в Газе стали восемь палестинцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2019

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Мир

Жертвами авиаударов Израиля в Газе стали восемь палестинцев

Ударам подверглись объекты экстремистской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Среди погибших - пять боевиков и три мирных жителя.

Дом в Газе, разрушенный в результате израильского авиарейда

Дом в Газе, разрушенный в результате израильского авиарейда

В секторе Газа в результате новых израильских авиаударов по объектам экстремистской группировки "Исламский джихад" погибли, по палестинским данным, восемь человек. Один из погибших являлся членом "Исламского джихада", сообщила экстремистская группировка в среду, 13 ноября. Четыре другие жертвы также были палестинскими радикалами. Еще трео погибшх - мирные жители.

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Еще в ночь на 13 ноября в результате израильского авиарейда погиб боец "Исламского джихада" Халед Фауадж. В среду палестинцы вновь обстреляли ракетами территорию Израиля. В пограничном регионе Израиля, а также в прибрежном городе Ашкелон утром звучали сирены воздушной тревоги.

Обстрел территории Израиля

По данным израильской армии, с утра 12 ноября палестинские боевики выпустили по Израилю около 220 ракет. Десятки из них были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол". Палестинцы отреагировали таким образом на целевое убийство Израилем одного из командиров "Исламского джихада" в секторе Газа Абу аль-Атты. 

В результате прицельного авиаудара, санкционированного премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, погибла также жена аль-Атты. По данным палестинских медиков, в целом в результате прицельных ударов израильской авиации 12 ноября погибли 10 палестинцев. По сообщению израильской армии, восемь из них выпускали ракеты по Израилю.

Как передают израильские СМИ, Египет и ООН интенсивно оказывают закулисную посредническую помощь с целью разрядить ситуацию.

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