Жертвами аварии автобуса в Словакии стали 12 человек

Не менее 12 человек погибли и еще 17 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в Словакии. Инцидент произошел в среду, 13 ноября, недалеко от города Нитра на западе страны. В автобусе находилось много школьников, возвращавшихся домой после занятий. По неподтвержденным данным, погибли четверо детей.

Сообщается, что водитель автобуса пытался избежать столкновения, но грузовик, перевозивший камни, ударил его в бок, после чего автобус перевернулся и угодил в кювет.

Премьер-министр республики Петер Пеллегрини, получив информацию о происшествии, прервал визит на Кипр.

"В это время наши мысли с родителями, которые потеряли своих детей, своих родных и близких. Мы также думаем о раненых, которые должны получить максимально возможную помощь и уход. Мы все надеемся, что число жертв больше не будет расти", - написала на своей странице Facebook президент страны Зузана Чапутова.

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