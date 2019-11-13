 Жертвами аварии автобуса в Словакии стали 12 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2019

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Европа

Жертвами аварии автобуса в Словакии стали 12 человек

Автобус, который перевозил детей, возвращавшихся из школы, столкнулся с грузовиком. Погибли по меньшей мере 12 человек. Премьер-министр Словакии прервал зарубежную поездку.

Место аварии в Словакии

Не менее 12 человек погибли и еще 17 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в Словакии. Инцидент произошел в среду, 13 ноября, недалеко от города Нитра на западе страны. В автобусе находилось много школьников, возвращавшихся домой после занятий. По неподтвержденным данным, погибли четверо детей.

Контекст

Минобороны Словакии приостановило тренировочные полеты на МиГ-29 после крушения одного из истребителей на западе страны. Возможной причиной происшествия называют техническую неисправность. (29.09.2019)

Одновременно с гей-парадом в столице Словакии прошел и митинг защитников консервативных ценностей. Президент Зузана Чапутова призвала стороны к диалогу, чтобы "совместно решать проблемы, беспокоящие словаков". (20.07.2019)

Сообщается, что водитель автобуса пытался избежать столкновения, но грузовик, перевозивший камни, ударил его в бок, после чего автобус перевернулся и угодил в кювет.

Премьер-министр республики Петер Пеллегрини, получив информацию о происшествии, прервал визит на Кипр.

"В это время наши мысли с родителями, которые потеряли своих детей, своих родных и близких. Мы также думаем о раненых, которые должны получить максимально возможную помощь и уход. Мы все надеемся, что число жертв больше не будет расти", - написала на своей странице Facebook президент страны Зузана Чапутова.

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