Женщины Феллини: музы, богини, проститутки

Блондинки Хичкока

Дорис Дэй

В этой кульминационной сцене из фильма "Человек, который слишком много знал" Дорис Дэй кажется рыжей. На самом деле она тоже была светлой блондинкой. Песня "Что будет, то будет" ("Whatever Will Be, Will Be", которую она исполнила в этой картине, получила "Оскара". Фильм являлся цветным ремейком одноименного фильма Хичкока 1934 года, и поклонники мэтра до сих пор спорят о том, какой из них лучше.

Автор: Ефим Шуман