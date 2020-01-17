Женщины Феллини: музы, богини, проститутки

20 января - 100 лет со дня рождения великого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Его фильмы - в десятке главных киношедевров всех времен, а женские образы в его картинах - незабываемы.
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