 Женщины Феллини: музы, богини, проститутки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Женщины Феллини: музы, богини, проститутки

20 января - 100 лет со дня рождения великого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Его фильмы - в десятке главных киношедевров всех времен, а женские образы в его картинах - незабываемы.

  • I Vitelloni

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    По мотивам собственной юности: I Vitelloni (1953)

    Третий фильм Федерико Феллини стал его первым большим успехом: "Маменькины сынки" получил премию "Серебряный лев" на Венецианском кинофестивале 1953 года и номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Отчасти автобиографическая трагикомедия о симпатичных бездельниках основывается на воспоминаниях режиссера о его собственной юности на родине в Римини.

  • La Strada

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Начало большого пути: La Strada (1954)

    "Дорога" завоевал премию "Оскар" за лучший иностранный фильм в 1957 году и имел полный и безоговорочный коммерческий успех. В этом фильме свою первую большую роль сыграла жена Феллини Джульетта Мазина. Уличная актриса Джельсомина, тип женщины-ребенка, открывает длинную череду бесконечно разных и незабываемых женских образов, населяющих кинематографическую вселенную Феллини.

  • Le notti di Cabiria

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Борьба Добра и Зла: Le notti di Cabiria (1957)

    Феллини нелегко было получить деньги на картину, главная героиня которой зарабатывает на жизнь проституцией. На самом деле "Ночи Кабирии" - это драма о вечном поиске Большой Любви, о борьбе Добра и Зла. Кабирия и прочие женщины легкого поведения в фильмах Феллини - яркие личности и ключики к пониманию мистического смысла Бытия. Однозначно его любимый женский типаж.

  • La Dolce Vita

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Наслаждение моментом: La Dolce Vita (1960)

    "Сладкая жизнь" считается вершиной творчества Феллини. Фильм восприняли как вызов обществу. Но это скорее философская притча о жизни, состоящей из волшебных мгновений, которыми следует наслаждаться как вином. Так трактовал название сам режиссер. Персонаж Аниты Экберг воплощает тип женщины, способной вдохновить мужчину на подвиги и заставить его снова поверить в себя.

  • Otto e mezzo

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Погружение в себя: Otto e mezzo (1963)

    "Восемь с половиной" завоевал главный приз Московского кинофестиваля и две премии "Оскар". В этом шедевре с участием Марчелло Мастроянни опять поднимается тема творческого и жизненного кризиса. Только если в "Сладкой жизни" спасение сулят женщины, то в "8 ½" герой уходит в свой внутренний мир, в свои фантазии и детские воспоминания.

  • Fellini – Satyricon

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Мистерия в цвете: Fellini – Satyricon (1969)

    "Сатирикон Феллини" воссоздает на экране мир Римской империи времен упадка. В образах римской жизни, однако, легко угадывается современная зрителю реальность. Имя режиссера попало в название этой грандиозной мистерии в результате спора с итальянским кинопродюсером Альфредо Бини, который еще до Феллини зарегистрировал "Сатирикон" как название для своей экранизации романа Петрония.

  • Amarcord

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Фирменный стиль: Amarcord (1973)

    "Амаркорд" основан на воспоминаниях режиссера о его детстве в Римини и поэтому во многом автобиографичен. Но Феллини уже давно ушел от реализма в сторону символизма, и его кинообразы становятся сложнее и глубже. И здесь снова появляется женщина легкого поведения - эротическая мечта всех мужчин Римини по имени Градиска. Фильм принес Феллини его третий "Оскар".

  • La Città Delle Donne

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Поздние годы: La Città Delle Donne (1980)

    "Город женщин" населяют свирепые амазонки условной Италии. Эмансипация - сложная тема. Но как легко и иронично снят этот фильм, откровенный, безумный, лиричный и глубокий. За сорок лет творческой деятельности Феллини не переставал восхищаться и вдохновляться прекрасной половиной человечества и явил миру целый "город" незабываемых женских кинообразов.

  • Ginger und Fred

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Прощание с кинематографом: Ginger e Fred (1986)

    В "Джинджер и Фред" на экране снова вместе оказываются два любимца Феллини: его жена Джульетта Мазина и Марчелло Мастроянни. Тонкая сатира на телевизионные реалии и духовную скудость развлекательной индустрии - не последний фильм Феллини, но его лучший из четырех последних. В марте 1993 года Федерико Феллини получил свой четвертый "Оскар" - за вклад в киноискусство.

    Автор: Элла Володина


  • I Vitelloni

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    По мотивам собственной юности: I Vitelloni (1953)

    Третий фильм Федерико Феллини стал его первым большим успехом: "Маменькины сынки" получил премию "Серебряный лев" на Венецианском кинофестивале 1953 года и номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Отчасти автобиографическая трагикомедия о симпатичных бездельниках основывается на воспоминаниях режиссера о его собственной юности на родине в Римини.

  • La Strada

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Начало большого пути: La Strada (1954)

    "Дорога" завоевал премию "Оскар" за лучший иностранный фильм в 1957 году и имел полный и безоговорочный коммерческий успех. В этом фильме свою первую большую роль сыграла жена Феллини Джульетта Мазина. Уличная актриса Джельсомина, тип женщины-ребенка, открывает длинную череду бесконечно разных и незабываемых женских образов, населяющих кинематографическую вселенную Феллини.

  • Le notti di Cabiria

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Борьба Добра и Зла: Le notti di Cabiria (1957)

    Феллини нелегко было получить деньги на картину, главная героиня которой зарабатывает на жизнь проституцией. На самом деле "Ночи Кабирии" - это драма о вечном поиске Большой Любви, о борьбе Добра и Зла. Кабирия и прочие женщины легкого поведения в фильмах Феллини - яркие личности и ключики к пониманию мистического смысла Бытия. Однозначно его любимый женский типаж.

  • La Dolce Vita

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Наслаждение моментом: La Dolce Vita (1960)

    "Сладкая жизнь" считается вершиной творчества Феллини. Фильм восприняли как вызов обществу. Но это скорее философская притча о жизни, состоящей из волшебных мгновений, которыми следует наслаждаться как вином. Так трактовал название сам режиссер. Персонаж Аниты Экберг воплощает тип женщины, способной вдохновить мужчину на подвиги и заставить его снова поверить в себя.

  • Otto e mezzo

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Погружение в себя: Otto e mezzo (1963)

    "Восемь с половиной" завоевал главный приз Московского кинофестиваля и две премии "Оскар". В этом шедевре с участием Марчелло Мастроянни опять поднимается тема творческого и жизненного кризиса. Только если в "Сладкой жизни" спасение сулят женщины, то в "8 ½" герой уходит в свой внутренний мир, в свои фантазии и детские воспоминания.

  • Fellini – Satyricon

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Мистерия в цвете: Fellini – Satyricon (1969)

    "Сатирикон Феллини" воссоздает на экране мир Римской империи времен упадка. В образах римской жизни, однако, легко угадывается современная зрителю реальность. Имя режиссера попало в название этой грандиозной мистерии в результате спора с итальянским кинопродюсером Альфредо Бини, который еще до Феллини зарегистрировал "Сатирикон" как название для своей экранизации романа Петрония.

  • Amarcord

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Фирменный стиль: Amarcord (1973)

    "Амаркорд" основан на воспоминаниях режиссера о его детстве в Римини и поэтому во многом автобиографичен. Но Феллини уже давно ушел от реализма в сторону символизма, и его кинообразы становятся сложнее и глубже. И здесь снова появляется женщина легкого поведения - эротическая мечта всех мужчин Римини по имени Градиска. Фильм принес Феллини его третий "Оскар".

  • La Città Delle Donne

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Поздние годы: La Città Delle Donne (1980)

    "Город женщин" населяют свирепые амазонки условной Италии. Эмансипация - сложная тема. Но как легко и иронично снят этот фильм, откровенный, безумный, лиричный и глубокий. За сорок лет творческой деятельности Феллини не переставал восхищаться и вдохновляться прекрасной половиной человечества и явил миру целый "город" незабываемых женских кинообразов.

  • Ginger und Fred

    Лучшие фильмы Федерико Феллини

    Прощание с кинематографом: Ginger e Fred (1986)

    В "Джинджер и Фред" на экране снова вместе оказываются два любимца Феллини: его жена Джульетта Мазина и Марчелло Мастроянни. Тонкая сатира на телевизионные реалии и духовную скудость развлекательной индустрии - не последний фильм Феллини, но его лучший из четырех последних. В марте 1993 года Федерико Феллини получил свой четвертый "Оскар" - за вклад в киноискусство.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:

  • Героини Хичкока: Бетти Балфур

    Блондинки Хичкока

    Бетти Балфур

    Уже в своих первых картинах, в эпоху немого кино, Альфред Хичкок предпочитал снимать блондинок. В фильме "Шампанское" главную роль сыграла Бетти Балфур. Отец героини, богатый продавец шампанского, объявляет себя банкротом, чтобы научить избалованную, испорченную дочь саму зарабатывать на жизнь. Британская актриса Бетти Балфур считалась в те времена самой популярной кинозвездой страны.

  • Героини Хичкока: Сильвия Сидни

    Блондинки Хичкока

    Сильвия Сидни

    Сильвия Сидни, урожденная София Косова (ее отцом был эмигрант из Российской империи Виктор Косов), сыграла главную роль в фильме Хичкока "Саботаж". Ее карьера актрисы оказалась успешней этой картины, которая особых восторгов у зрителей не вызвала. Сильвия Сидни снималась вплоть до середины 1990-х годов и удостоена звезды на голливудской "Аллее славы".

  • Героини Хичкока: Ким Новак

    Блондинки Хичкока

    Ким Новак

    Ким Новак попала на главную роль в фильме 1958 года "Головокружение" ("Vertigo") случайно: актриса, которую выбрал Хичкок, забеременела. Поначалу мэтр был крайне недоволен Новак. Его раздражало, что у нее слишком много собственных идей. Особого успеха фильм поначалу не имел. Но сегодня Американская киноакадемия считает его одним из лучших детективов в истории кино.

  • Героини Хичкока: Вера Майлз

    Блондинки Хичкока

    Вера Майлз

    Фильм "Психо" - еще один шедевр Хичкока. И в нем главная героиня - блондинка. Психологический хоррор, снятый в 1960 году, имел огромный кассовый успех и получил четыре номинации на "Оскара". "У нее есть стиль и ум", - сказал Хичкок о Вере Майлз в одном из интервью. Что весьма неожиданно: своих актрис (за исключением Грейс Келли) мэтр хвалил редко.

  • Героини Хичкока: Грейс Келли

    Блондинки Хичкока

    Грейс Келли

    Грейс Келли была воплощением элегантной и холодной красоты, которую Хичкок так любил в своих героинях. Она была чуть ли не единственной его актрисой, которую он не мучил и которой не хамил на съемках. Идеальная хичкоковская блондинка сыграла в трех его фильмах: "В случае убийства набирайте "М", "Окно во двор" и "Поймать вора".

  • Героини Хичкока: Грейс Келли

    Блондинки Хичкока

    Грейс Келли

    В 1955 году Грейс Келли снялась вместе с Кэри Грантом в фильме "Поймать вора". Съемки проходили на Лазурном берегу. Результатом стал не только великолепный романтический детектив, но и роман кинозвезды с князем Монако Ренье. Грейс Келли вышла за него замуж, стала княгиней Грацией Патрицией, и ее карьера в кино закончилась.

  • Героини Хичкока: Типпи Хедрен

    Блондинки Хичкока

    Типпи Хедрен

    Вот кого Хичкок мучил на съемках страшно (и она потом об этом рассказала), - актрису Типпи Хедрен. В фильме "Марни" (1964), где ее партнером был Шон Коннери, она сыграла, по словам Хичкока, "психопатку и клептоманку, у которой фобия секса". После этого неизменно отказывалась от предложений Хичкока, который был очень зол на нее. Из-за этого ее карьера в кино почти прекратилась.

  • Героини Хичкока: Типпи Хедрен

    Блондинки Хичкока

    Типпи Хедрен

    До "Марни" Типпи Хедрен снялась в одном из самых знаменитых фильмов Альфреда Хичкока - "Птицы". Режиссер, не предупредив актрису, несколько раз выпускал на нее в замкнутой студии воронов, чтобы выражение ужаса на ее лице получилось естественней. Но Типпи терпела и смотрела на мэтра восторженно, как на этом снимке: фильм имел большой успех и принес актрисе "Золотой глобус".

  • Героини Хичкока: Мэдлин Кэрролл

    Блондинки Хичкока

    Мэдлин Кэрролл

    Мучил режиссер и Мэдлин Кэрролл, сыгравшую главную роль в фильме "39 ступеней" (1935). Первая их совместная сцена с Робертом Донатом, с которым до этого она даже не была знакома, - бегство героев, прикованных друг к другу наручниками. После съемок Хичкок сказал, что потерял ключ от наручников, и Мэдлин с Робертом так проходили до вечера. Хичкок считал, что это поможет им лучше вжиться в образ.

  • Героини Хичкока: Дорис Дэй

    Блондинки Хичкока

    Дорис Дэй

    В этой кульминационной сцене из фильма "Человек, который слишком много знал" Дорис Дэй кажется рыжей. На самом деле она тоже была светлой блондинкой. Песня "Что будет, то будет" ("Whatever Will Be, Will Be", которую она исполнила в этой картине, получила "Оскара". Фильм являлся цветным ремейком одноименного фильма Хичкока 1934 года, и поклонники мэтра до сих пор спорят о том, какой из них лучше.

    Автор: Ефим Шуман


  • Софи Лорен в фильме Арабеска

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Любовь миллионов

    Итальянская актриса Софи Лорен - обладательница премий почти всех главных мировых кинофестивалей. Но главное: она завоевала любовь миллионов зрителей. Всемирная слава пришла к ней рано. Заслуженная любовь и заслуженная слава, которых она достойна и сегодня, как была достойна, скажем, почти полвека назад, когда снялась в фильме "Арабеска".

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Начало карьеры

    Итальянка София Лорен, которую в русской традиции принято называть на французский лад Софи Лорен, родилась 20 сентября 1934 года в Риме и росла в небольшом городке близ Неаполя. Ее настоящее имя - София Виллани Шиколоне. В 16 лет она получила специальный приз на конкурсе "Мисс Италия". Тогда же снялась в своем первом фильме. К 1959 году, когда была сделана эта фотография, она уже - звезда.

  • Софи Лорен с сыном

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Мама и сыновья

    Ее мужем и продюсером стал Карло Понти, который был старше Софи Лорен на 22 года. Звезда и секс-символ 1950-60-х годов родила ему двух сыновей: Карло Понти-младшего и Эдуардо. Последний стал кинорежиссером, и Софи Лорен даже снялась в одном из его фильмов в эпизодической роли, а Карло Понти-младший (на снимке с мамой) - известный дирижер.

  • Софи Лорен в фильме Эль Сид

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Фильмы и награды

    Перечислить все фильмы, в которых снялась Софи Лорен, невозможно: их больше ста. И даже назвать все ее кинематографические награды было бы затруднительно. "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь" Берлинале, "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, - это еще далеко не всё... Даже в таких фильмах, как "Эль Сид" (снимок), прошедших почти бесследно, критики отмечали несравненную Софи Лорен.

  • Софи Лорен и Марлон Брандо

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Опасные партнеры

    С какими только партнерами, разбивавшими женские сердца, ни снималась Софи Лорен! Марчелло Мастроянни, Энтони Куин, Кэри Грант, Фрэнк Синатра, Жан-Поль Бельмондо, Грегори Пек, Жан Габен, Кларк Гейбл, - со всеми этими звездами и еще многими другими стояла она перед камерой. С Марлоном Брандо (на снимке) сыграла в фильме Чарли Чаплина "Графиня из Гонконга". Сыграла, кстати, роль русской эмигрантки.

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Неповторимая

    Софи Лорен и сегодня, появляясь на кинофестивалях и других кинематографических "тусовках", привлекает к себе всеобщее внимание. Говорят, что архиепископ Генуи как-то сказал, что хотя он против клонирования людей, но мог бы сделать исключение для Софи Лорен.

  • Софи Лорен в Сомали

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Посол доброй воли

    Софи Лорен - не только актриса. Она много делала и делает для тех, кому приходится трудно на этой планете. В течение многих лет Софи Лорен является послом доброй воли ООН, и в этом качестве побывала и в Сомали.

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Легендарная и загадочная...

    Невероятно, но факт: одной из самых знаменитых актрис мирового кинематографа, кинозвезде, красавице и секс-символу Софи Лорен исполняется 85 лет.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Немецкий музей кино и телевидения: полвека с шедеврами

Здесь хранятся несметные богатства: рулоны пленок, плакаты, письма и даже билеты в кино. Вход открыт для всех - и для киноведов, и для туристов, интересующихся немецким кино. (01.02.2013)  

Из породы победительниц: вечно юная Клаудия Кардинале

Мужчины ложились у ее ног штабелями. Итальянской диве с манящим взглядом и твердым характером - 80 лет. (15.04.2018)  

Годар, Трюффо, Фассбиндер, Тарковский: революция в кино (фото)

Новое поколение выступало за нонконформизм и социальную справедливость. Еще до протестов 1968 года начались перемены в мире киноискусства. Они оказались на редкость продуктивными. (27.08.2018)  

Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы

23 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров. (23.09.2018)  

Героини Хичкока (фотогалерея)

Исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Альфреда Хичкока. В главных женских ролях он предпочитал снимать холодных элегантных блондинок. Вот некоторые из них. (13.08.2019)  

Лучшие фильмы Федерико Феллини

Фильмы Федерико Феллини входят в списки лучших киношедевров всех времен, а его имя стоит в ряду классиков кинематографа одним из первых. (20.01.2020)  

Блондинки Хичкока

Исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Альфреда Хичкока. В главных женских ролях он предпочитал снимать холодных элегантных блондинок. Вот некоторые из них. (13.08.2019)  

Легендарная красавица Софи Лорен

Невероятно, но факт: одной из самых знаменитых актрис мирового кинематографа, звезде и красавице Софи Лорен исполняется 85 лет. Самое время вспомнить ее фильмы и ее молодость. (18.09.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вавилон-Берлин третий сезон: как отбирали актеров на съемки в сериале (01.02.2019)  

Немецкая фабрика грез  

Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера