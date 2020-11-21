Женщины в России во время пандемии: итоги и потери года

Обычно московский фестиваль FemFest (в этом году проходит с 21 по 22 ноября онлайн) позиционирует себя как образовательный. Но 2020 год с его пандемией и политическими событиями сместил акценты на самые насущные проблемы. Если в прошлые годы в центре внимания были темы домашнего насилия и экономического неравенства, то сейчас у фестиваля заметно прибавилось именно политических дискуссий - от думских выборов в 2021 году до конкретных шагов по восстановлению домохозяйств после пандемии коронавируса. Все это позволяет FemFest конкурировать с проходящим параллельно Форумом свободной России, в котором как раз не хватало женской повестки.

Как коронавирус повлиял на женщин в России

В первой и одной из ключевых дискуссий форума эксперты в разных областях попытались суммировать данные, как пандемия коронавируса SARS-CoV-2 отразилась на женщинах в России. Главный вывод, который однозначно сделали эксперты, - влияние коронавируса, а также локдаунов и кризиса в социальной сфере сильнее отразилось на женщинах, чем на мужчинах.

Так, по данным исследования института социально-экономических проблем народонаселения РАН в апреле 2020 года, домашний труд для женщин увеличился в среднем в полтора-два раза по сравнению с доковидным периодом. Во многом за счет того, что большинство именно женщин занимаются с детьми, когда те перешли на дистанционное обучение. Одновременно с двойной нагрузкой дома 49,4 процента женщин продолжали работать удаленно, а 20 процентов - выходили на работу.

После начала пандемии усилился тренд на ухудшение вовлечения женщин на рынке труда, отметила Ирина Гайда, член экспертного совета Евразийского женского форума. За 2020 год за пособием по безработице обратились 54-57 процентов женщин. И на 20 процентов выросло количество женщин, ищущих работу в сфере услуг. "Наиболее уязвимыми оказались молодые женщины с очень маленьким трудовым стажем или вовсе без него", - подчеркнула Гайда.

Отдельно был обозначен риск российских женщин-медиков, которых 71 процент среди врачей и более 95 процентов - среди среднего медицинского персонала. Именно они составили большую часть "Списка памяти" погибших от COVID специалистов (всего в нем более 800 человек), и именно у них были проблемы с тем, чтобы получить положенные выплаты от государства за работу.

Восстанавливаться после пандемии женщинам будет сложнее, чем мужчинам, уверена Ирина Гайда. Исследования последствий Эболы, SARS, вспышек птичьего и свиного гриппа показывают, что пандемия влияет одинаково отрицательно на доход, но у мужчин он со временем возвращается к предыдущим показателям, а у женщин - нет.

Домашнее насилие во время пандемии в РФ

Отсутствие закона о профилактике насилия в семье во время пандемии оставило без защиты женщин, детей и пожилых людей, указывает Марина Писклакова-Паркер, председатель правления Центра по предотвращению насилия "Анна".

"Изоляция - это подарок для агрессора в ситуации домашнего насилия. Ограничения ввели очень быстро, многие государственные институции ушли на карантин, и бежать было некуда", - объясняет она. Поэтому основная нагрузка по реагированию на домашнее насилие легла на общественные организации. С марта по май 2020 года количество обращений на телефон доверия центра "Анна" выросло на 74 процента.

Также из-за карантина в России закрывались убежища для женщин. Чтобы помочь женщинам, их приходилось на частные и общественные деньги селить в гостиницах, хостелах и квартирах. Правительство принимало некоторые шаги, чтобы улучшить ситуацию. Например, на портале "Госуслуги" появилась страница о домашнем насилии с конкретным планом безопасности. Но этого все равно недостаточно, считает Марина Писклакова-Паркер. "Нужно открывать больше убежищ. В России есть регионы, где до ближайшего убежища - 8 часов на поезде", - сказала она.

Белорусские протесты и выборы в Госдуму 2021: место женщин

Логичным продолжением разговора о социальных проблемах во время пандемии стала дискуссия о женской повестке в политике. Есть ли она в России? Стоит ли ждать больше женщин на выборах в Госдуму в 2021 году? Для ответов на эти вопросы организаторы FemFest собрали сильный пул экспертов, пригласив в том числе опытных женщин-политиков из Европы.

В частности, экс-министр экономики Финляндии Катри Кулмуни и посол Швеции в России Малена Мард говорили о том, как важны квоты для женщин в парламенте и политических партиях. Член Европарламента Крисула Закаропулу отнеслась к ним скорее сдержанно. "Политический паритет не должен рассматриваться как самоцель", - сказала она.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина

Депутат Госдумы Оксана Пушкина колебалась. С одной стороны, она согласилась, что будь в российской нижней палате больше женщин (сейчас их 70 из 450 депутатов), было бы больше шансов отстаивать именно женские права и инициативы. С другой стороны, рассуждала Пушкина, зная, как устроена в России политика, не факт, что по квотам, если ввести их на выборах в Госдуму в 2021 году, пришли бы новые лица, которые бы разделяли ее взгляды. Причина - тотальная мизогиния среди женщин.

Исследовательница Ирина Соломатина, основательница проекта "Гендерный маршрут" в Беларуси уверена, что сами по себе квоты не гарантируют женскую повестку в правительстве. Они привела пример режим Лукашенко, при котором было 40 процентов женщин в парламенте, но которые служили его, а не своим интересам. В том числе были движущей силой в фальсификаций на выборах.

Принято считать, что у белорусской оппозиции и протестов женское лицо. Но женской повестки в них нет, говорит Ирина Соломатина. Задачей женщин на протестах было вдохновить выйти на улицы тех, кто боится и выполнять "миссию украшательства" (выходить с цветами, быть накрашенными, улыбаться, носить белое с красным и петь). То есть следовать моделям поведения, востребованным в медиа.

"Эта риторика не позволяет женщинам выйти на собственную повестку. Да и сам оппозиционный штаб ее не поднимал, мол, ведь каждая из женщин пошла на выборы из-за тотальной несправедливости к своим мужьям", - объясняет Соломатина. Она приводит пример, когда десять лет назад женщины в белорусских оппозиционных партиях предлагали включать в политическую программу проблему рака молочной железы. На что получали в ответ: "О чем вы говорите, главное сейчас - сменить власть". В новой оппозиции мы слышим то же самое, заключила эксперт.

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