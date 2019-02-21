Женщины в белорусском IT: важен не пол, а знания

Сфера информационных технологий традиционно считается в Беларуси мужской. Но в последние два года число женщин в этой отрасли непрерывно растет, в том числе и на руководящих позициях. Две "айтишницы" с опытом рассказали DW, каково это быть почти единственной женщиной в мужском коллективе.

Шутки про женщин в IT

Вера Решетина - соосновательница и директор успешной компании CactusSoft. Девушка попала в эту сферу неслучайно. Выпускница мехмата БГУ, она уже на последнем курсе начала свою карьеру в индустрии информационных технологий. А спустя полтора года работы решилась открыть собственное дело вместе с родителями и мужем. "В молодости кажется, что ты все знаешь, все умеешь, и самонадеянность очень высокая. Поначалу чувствовала к себе несерьезное отношение. Но это было не из-за пола, а потому что мне было 24 года", - вспоминает Вера.

В 2017 году компанию купила бельгийская фирма Litussoft. Вера осталась в компании в качестве наемного директора. За почти 15 лет работы в IT-сфере девушка ни разу не почувствовала дискриминацию по половому признаку: "Я видела некоторые шутки в интернете про девушек в IT, но я ни разу не слышала, чтобы в реальности их кто-то говорил".

Вера Решетина

С 2010 года CactusSoft является резидентом Парка высоких технологий - особой экономической зоны в Беларуси со специальным налогово-правовым режимом, а среди клиентов фирмы - такие мировые гиганты как Microsoft, Nokia, а также российские Mail.ru, "Яндекс".

"У нас много клиентов в Европе и США, и руководителей-женщин там очень мало, - рассказывает Вера. - Мне кажется, что в Беларуси женщин-руководителей больше, чем на Западе. Белорусская IT-сфера очень отличается от зарубежной. У нас еще 100 лет назад женщин освободила советская власть - какая она ни была ужасная, но она создала равноправие. Все мамы, бабушки работали, и никто на это не смотрел, как на что-то необычное. В Америке и Европе это произошло не так давно, и до сих пор есть отголоски сексизма в технической среде. По моим ощущениям, там даже больше таких негативных моментов".

Помощь женщинам, работающим в сфере IT

Согласно исследованиям белорусского портала dev.by, число женщин в IТ-сфере в РБ стремительно растет: в 2017 году в индустрии их работало 19,2%, притом что, скажем, в 2010 году только 7,5% работников IT-сферы в Беларуси были женщины. В основном женщины выбирают HR и продажи. Бизнес-аналитики и тестировщики - самые гендерносбалансированные профессии, здесь доля мужчин и женщин в IT-компаниях практически одинаковая. И только каждый пятый руководитель проекта - женщина. Разработчиц и того меньше - всего 8,6%.

"Необходимо больше заинтересовывать женщин, чтобы они участвовали в разных грантах, развивались. Сейчас идет популяризация в правильном направлении, в мое время такого не было", - говорит Ольга Анфилова, которая содействует неформальному образованию девушек в IT. Четыре года назад Ольга организовала в Беларуси представительство всемирного движения Women Techmakers (WTM). Цель движения - объединение и поддержка девушек из сферы информационных технологий. В WTM проводят встречи, конференции, предоставляют возможности для развития.

Ольга Анфилова

Сама Ольга - айтишница с 13-летним стажем, и так же как и Вера Решетина, никогда не чувствовала себя не на равных с мужчинами-коллегами. "Если я не проходила собеседование, то я понимала, что это из-за того, что я не знала ответы на конкретные вопросы, а не из-за моего пола, - говорит Ольга. - Вообще, у нас дискриминация есть в самом обществе, но в IT такого нет. Вся IT-сфера в Беларуси заточена на зарубежный рынок - Америку и Европу. А там темы дискриминации очень развиты, мы все проходим тренинги на эту тему: как общаться, какие шуточки неприемлемы. Поэтому я, скорее, боюсь, что мне на улице кто-то что-то не так скажет, чем на работе, там я себя спокойней чувствую".

Неравные зарплаты мужчин и женщин

В отрасли по-прежнему существует разница в оплате труда женщин и мужчин. Согласно вышеупомянутому исследованию, разница между средней зарплатой руководителя группы и руководительницы - в пересчете около 1000 долларов. Такая же разбежка у дизайнеров и руководителей проектов. На самых массовых специальностях - разработчиков и тестировщиков - мужчины зарабатывают на 15%-20% больше, чем женщины.

"В нашей IT-сфере нет четкой тарифной сетки, компании платят столько, сколько кто просит. Мужчины просят больше, они готовы сорваться с работы и поискать другие варианты, походить на собеседования. А женщины более лояльные к своему работодателю и меньше набивают себе цену. Хотя у нас в компании есть разница в зависимости от количества лет работы, но от пола - нет", - объясняет Вера Решетина.

Отрасль информационных технологий - одна из самых быстро развивающихся, сотрудникам здесь важно постоянно "держать руку на пульсе" и повышать квалификацию. Из-за этого у многих девушек присутствует определенный страх. "Многие думают: если я уйду в декрет, то что же будет через два года, - говорит Ольга, которая через пару месяцев сама станет матерью. - Но если ты привык после работы постоянно читать и развиваться, ты же резко не перестанешь это делать. Конечно, появятся новые обязанности, но тяга к знаниям и развитию никуда ведь не девается".

Обе девушки уверяют: для построения карьеры в IT пол абсолютно неважен, важны знания по выбранной специальности и английский язык. А поскольку компании стремительно развиваются и даже конкурируют друг с другом за хороших сотрудников, шансы на успех велики.

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