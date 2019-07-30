Желтое море подсолнухов (фото)

Уттенвайлер • Во многих регионах Германии сейчас, в начале августа, уже убраны зерновые культуры - на этих голых полях ищут корм себе и своим птенцам аисты и цапли. По соседству же сейчас вовсю подрастает кукуруза и дружно цветут подсолнухи. Мимо последних трудно пройти, не сделав пару фотографий. Сегодня мы выбрали четыре из тех, которыми недавно поделились корреспонденты агентства dpa из разных немецких регионов. Отметим, что сажают подсолнухи в Германии не только для того, чтобы получать семена, масло или корм для животных. Зачем еще? Об этом смотрите нашу фотогалерею в конце страницы.
Нутеталь, Бранденбург
Нутеталь, Бранденбург
Финкенталь, Мекленбург - Передняя Померания
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Подсолнечный сезон в Германии
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Немецкие подсолнухи
В Германии нет бескрайних полей подсолнечника. Посевные площади составляют сейчас всего около 20 тысяч гектаров, что ни в какое сравнение не идет, например, с Россией или Украиной, где они исчисляются несколькими миллионами. Однако такие вот ландшафты кое-где все же встречаются. Эта фотография сделана в баварской общине Менгкофен.
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Немецкие подсолнухи
За четверть века эти площади сократились в Германии более чем в десять раз. В свое время сказалось падение закупочных цен, отмена субсидий, плохая приспособленность подсолнухов к здешней погоде и сильная подверженность заболеваниям. Разные вредители тоже внесли свой вклад, но эта божья коровка около нижнесаксонского города Целле к числу таких насекомых не относится.
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Немецкие подсолнухи
При этом растут подсолнухи в Германии не только летом на сельских полях, но и вполне круглогодично... процветают на политической ниве - изображены на эмблеме немецких "зеленых". Впрочем, на этом кадре - не участники партийного съезда, а два павлиньих глаза в коммуне Ильзеде в той же Нижней Саксонии.
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Немецкие подсолнухи
Вне зависимости от политических предпочтений немцы усердно сажают и выращивают подсолнухи самых разных сортов и видов в качестве декоративных растений около домов, на дачах, балконах, в садах, парках и других местах - так, чтобы радовали глаз. На фото - подсолнух посреди макового поля в бранденбургском Люббене.
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Немецкие подсолнухи
За этим подсолнуховым полем возвышаются колокольни храма в баден-вюртембергском Унтермархтале. Кстати, многие крестьяне по краям своих полей, засеянных другими культурами, часто высаживают несколько рядов декоративных подсолнухов, чтобы прохожие сами их срезали и честно платили, бросая монетки в установленные рядом кассы-копилки.
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Немецкие подсолнухи
Самый высокий в мире 9,17-метровый подсолнух был выращен... в Германии - в 2015 году в Карсте (Северный Рейн - Вестфалия). Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, огородник-чемпион Ханс-Петер Шиффер побил собственное достижение, составлявшее 8,23 метра. Этот зеленый кузнечик, попавший в объектив фотокамеры в баден-вюртембергском Райнау, на такую высоту уже явно бы не запрыгнул.
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Немецкие подсолнухи
Ради интереса заглянем на немецкие кухни. По розничным продажам, согласно данным общества GfK за 2017 год, подсолнечное маcло (28,9%) находится в Германии на втором месте - между рапсовым (41,0%) и оливковым (16,0%). Этот подсолнух вырос около ветряной мельницы в городе Хамм (Северный Рейн - Вестфалия).
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Немецкие подсолнухи
Самое дешевое подсолнечное маcло в немецких магазинах стоит около одного - двух евро за литр. Органические сорта (Bio) - в среднем 7-8 евро за литр, но встречаются предложения немного дешевле и намного дороже - по цене престижного шампанского. Этот подсолнух каким-то образом остался на зиму сторожить поле около бранденбургского Штансдорфа.
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Немецкие подсолнухи
Все сорта подсолнечника можно поделить на четыре типа: декоративные, для получения зеленых кормов, для производства масла и для получения семечек. Приоритетное предназначение этих подсолнухов около бранденбургского Бад-Зарова - украсить нашу галерею.
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Немецкие подсолнухи
Пчелы на немецких пасеках - например, во Франкфурте-на-Одере - усердно производят много разных сортов меда, однако объемы подсолнухового меда в последние годы значительно сократились - из-за уменьшения площадей, отводящихся в Германии под эту культуру.
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Немецкие подсолнухи
Средние цены на немецкий мед из подсолнечника составляют где-то от 7 евро до 12 евро за 500 грамм. Этот стол накрыт для пчел в Нижней Саксонии около города Паттензена.
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Немецкие подсолнухи
Семечки жители Германии предпочитают покупать уже шелушеные. Используются они для мюсли, салатов, выпечки домашнего хлеба и так далее, а в пекарнях - для посыпки булочек и добавления в тесто. Эта фотография сделана в столице земли Баден-Вюртемберг - Штутгарте.
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Немецкие подсолнухи
Конечно же, семечки подсолнечника - прекрасный корм для птиц: покупной из магазина или на корню - специально оставленный на зиму для пропитания пернатых, чему рад этот черноголовый щегол в баден-вюртембергской коммуне Лангенэнслинген.
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Немецкие подсолнухи
Не стоит забывать, что подсолнечное маcло также используется для производства маргарина, а подсолнечный жмых идет на корм домашнему скоту. Эта фотография была сделана около баварского города Уффенхайма.
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Немецкие подсолнухи
Больше всего полей с подсолнухами в Германии можно увидеть в Бранденбурге, где как раз сделана эта фотография. Далее следуют Бавария и Саксония-Анхальт.
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Немецкие подсолнухи
Как зима катит в глаза… Первый октябрьский снег в Варштайне в земле Северный Рейн - Вестфалия.
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Немецкие подсолнухи
Европейские косули посреди убранного поля в конце декабря около бранденбургского Якобсдорфа.
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Немецкие подсолнухи
Раннее февральское утро где-то под Мюнхеном.
Автор: Максим Нелюбин