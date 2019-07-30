Желтое море подсолнухов (фото)

Уттенвайлер • Во многих регионах Германии сейчас, в начале августа, уже убраны зерновые культуры - на этих голых полях ищут корм себе и своим птенцам аисты и цапли. По соседству же сейчас вовсю подрастает кукуруза и дружно цветут подсолнухи. Мимо последних трудно пройти, не сделав пару фотографий. Сегодня мы выбрали четыре из тех, которыми недавно поделились корреспонденты агентства dpa из разных немецких регионов. Отметим, что сажают подсолнухи в Германии не только для того, чтобы получать семена, масло или корм для животных. Зачем еще? Об этом смотрите нашу фотогалерею в конце страницы.

Нутеталь, Бранденбург

Нутеталь, Бранденбург

Финкенталь, Мекленбург - Передняя Померания

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