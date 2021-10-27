Железнодорожный концерн Deutsche Bahn

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Чтобы защитить редкие виды животных, собаки будут участвовать в процессе планирования железнодорожных путей в Германии.
Машинисты поездов Deutsche Bahn могут продолжать забастовку, постановил суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне. В результате стачки 75% рейсов дальнего следования по всей Германии отменены.
Суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне рассмотрит иск концерна Deutsche Bahn в срочном порядке. Железнодорожный концерн добивается немедленного прекращения забастовки машинистов.
В течение следующих пяти суток движение поездов дальнего следования в Германии сократится на 75 процентов. Профсоюз машинистов вновь не смог договориться с Deutsche Bahn о повышении зарплаты.
Пассажирские железнодорожные перевозки из-за стачки машинистов частично приостановлены по всей Германии до 25 августа. В сфере грузовых перевозок забастовка проходит с 21 августа.
К забастовке призвал Немецкий профсоюз машинистов GDL в ходе тарифных переговоров с руководством железнодорожного концерна Deutsche Bahn.
Профсоюз требует повышения заработной платы в текущем году примерно на 3,2 процента, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn готов повысить зарплату, но в два этапа.
Немецкие машинисты не смогли добиться от Deutsche Bahn улучшения условий труда и объявили забастовку. Профсоюз раскритиковали за то, что о стачке объявлено слишком поздно - утром того же дня, когда она начнется.
По предварительным оценкам концерна, железнодорожное сообщение на большинстве участков, пострадавших от наводнения в Германии, удастся восстановить до конца года.
Железнодорожное сообщение между городами Бад-Шандау и Дечин не восстановят до полудня 18 июля, сообщил Deutsche Bahn. А в одном из районов Баварии из-за наводнения введен режим ЧС.
Экологичный транспорт должен быть экологичным во всем, поэтому немецкие железнодорожники делают ставку на возобновляемые источники энергии.
Немецким скоростным поездам ICE исполняется 30 лет. Первые такие пассажирские составы были введены в эксплуатацию в Германии 29 мая 1991 года.
Где бы они ни появлялись в Германии, внимание этим достопримечательностям на колесах гарантировано. Правда, увидеть их в действии можно только зимой.
От DB требуют выплат за то, что во времена Холокоста жертвы сами оплачивали билеты на поезд в лагеря смерти. Требования поддержали "зеленые", Левая партия и СвДП.
Такого вот ракообразного "зайца" обнаружил машинист поезда в Кельне во время осмотра вагонов.
Даже во время пандемии и частичного локдауна в поездах перед Рождеством станет больше пассажиров. Концерн Deutsche Bahn усилит контроль за соблюдем профилактических мер.
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