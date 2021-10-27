Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Deutsche Bahn".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Der Artenschutzspürhund Monte, ein Cocker Spaniel - Springer Spaniel, sucht während eines Pressetermins an einer S-Bahn-Baustelle nach einem Marker. In einem Projekt bildet die Deutsche Bahn eigene Artenschutzspürhunde aus. (zu dpa «Bahn bildet eigene Hundestaffel für Artenschutz aus»)

Как немецкие собаки участвуют в строительстве железных дорог (фото) 27.10.2021

Чтобы защитить редкие виды животных, собаки будут участвовать в процессе планирования железнодорожных путей в Германии.
Ein Mann läuft mit seinem Koffer durch den Hauptbahnhof. Auf Grund eines Streiks der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) fallen Züge der deutschen Bahn aus, während die privaten Unternehmen ihre Züge fahren lassen. Die Gewerkschaft dehnte in den Morgenstunden ihren Streik für bessere Arbeitskonditionen vom Güterverkehr auf die Personenbeförderungen aus.

Суд одобрил забастовку железнодорожников в ФРГ 03.09.2021

Машинисты поездов Deutsche Bahn могут продолжать забастовку, постановил суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне. В результате стачки 75% рейсов дальнего следования по всей Германии отменены.
Reisende stehen am 06.09.2014 auf dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main (Hessen) vor der großen Anzeigetafel, auf der zahlreiche Verspätungen angekündigt sind. Wegen eines von der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) organisierten Warnstreiks der Lokführer hatte es Zugausfälle und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr der Bahn gegeben. Foto:Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Суд в ФРГ рассмотрит вопрос о прекращении стачки машинистов поездов 02.09.2021

Суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне рассмотрит иск концерна Deutsche Bahn в срочном порядке. Железнодорожный концерн добивается немедленного прекращения забастовки машинистов.
22.08.2021 Ein Bahnmitarbeiter steht am Hauptbahnhof vor leeren Bahngleisen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder zum Streik bei der Deutschen Bahn AG (DB) im Personenverkehr am Montag und Dienstag aufgerufen.

В Германии началась пятидневная забастовка железнодорожников 02.09.2021

В течение следующих пяти суток движение поездов дальнего следования в Германии сократится на 75 процентов. Профсоюз машинистов вновь не смог договориться с Deutsche Bahn о повышении зарплаты.
General view shows tracks and platforms at Berlin's main railway station during a nationwide rail workers' strike, in Berlin, Germany, August 23, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

Забастовка в ФРГ: многочисленные отмены и задержки в движении поездов 24.08.2021

Пассажирские железнодорожные перевозки из-за стачки машинистов частично приостановлены по всей Германии до 25 августа. В сфере грузовых перевозок забастовка проходит с 21 августа.
Commuters wait in front of a DB (Deutsche Bahn) helpdesk at the main station in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 11, 2021. A nationwide, two-day train strike has brought big parts of the German railway and commuter system to a standstill. (AP Photo/Michael Sohn)

В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу на два дня 22.08.2021

К забастовке призвал Немецкий профсоюз машинистов GDL в ходе тарифных переговоров с руководством железнодорожного концерна Deutsche Bahn.
An empty station platform is pictured at the main station in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 11, 2021. A nationwide, two-day train strike has brought big parts of the German railway and commuter system to a standstill. Words on the information board read: 'GDL-Strike! No Railwayservice'. (AP Photo/Michael Sohn)

Профсоюз машинистов Deutsche Bahn объявил новую забастовку 20.08.2021

Профсоюз требует повышения заработной платы в текущем году примерно на 3,2 процента, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn готов повысить зарплату, но в два этапа.
Mit toten Insekten verschmutzte Front eines ICE Zuges,Lokomotive,Lok,angekratzes Image. Einfahrender ICE Zug,Intercity Express in den Hauptbahnhof Muenchen,DB,Die Bahn, am 29.07.2020. OEPNV,oeffentlicher Personenverkehr, Fernverkehr, | Verwendung weltweit

Машинисты Deutsche Bahn объявили двухдневную забастовку 10.08.2021

Немецкие машинисты не смогли добиться от Deutsche Bahn улучшения условий труда и объявили забастовку. Профсоюз раскритиковали за то, что о стачке объявлено слишком поздно - утром того же дня, когда она начнется.
Altenahr, 15/07/2021*** Die von der Polizei zur Verfügung gestellte Luftaufnahme zeigt den vom Ahr-Hochwasser überfluteten Ortsteil Altenburg. +++ dpa-Bildfunk +++

Deutsche Bahn подтвердил размер ущерба от наводнения - 1,3 млрд евро 23.07.2021

По предварительным оценкам концерна, железнодорожное сообщение на большинстве участков, пострадавших от наводнения в Германии, удастся восстановить до конца года.
17/07/2021++++++Wasser steht in einer Straße in Berchtesgaden. Der Landkreis Berchtesgadener Land hat nach starkem Regen wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen. +++ dpa-Bildfunk +++

На границе Германии и Чехии из-за наводнения не ходят поезда 18.07.2021

Железнодорожное сообщение между городами Бад-Шандау и Дечин не восстановят до полудня 18 июля, сообщил Deutsche Bahn. А в одном из районов Баварии из-за наводнения введен режим ЧС.
31.05.2021 Der neue Photovoltaik-Park des Unternehmens Enerparc wird offiziell in Betrieb genommen. (Aufnahme mit einer Drohne). Die Unternehmen Enerparc und die Deutschen Bahn haben einen Stromliefervertrag über jährlich 80 Gigawattstunden abgeschlossen. Der Solar-Park auf einer Fläche von rund 91 Hektar soll in den nächsten 30 Jahren Strom für die Bahn liefern.

Энергия солнца - для немецких поездов (фото) 02.06.2021

Экологичный транспорт должен быть экологичным во всем, поэтому немецкие железнодорожники делают ставку на возобновляемые источники энергии.
ICE der Deutschen Bahn auf der Brücke über das Wiedbachtal

Очень скорый поезд: немецким экспрессам ICE - 30 лет (фотогалерея) 29.05.2021

Немецким скоростным поездам ICE исполняется 30 лет. Первые такие пассажирские составы были введены в эксплуатацию в Германии 29 мая 1991 года.

11.02.2021 Eine Schneeschleuder der Deutschen Bahn befreit die Zugstrecke Braunschweig - Wolfenbüttel von den Schneemassen. Mit schweren Gerät versucht die Deutsche Bahn die zugeschneiten Zugstrecken wieder befahrbar zu machen. Noch immer fallen zahlreiche Verbindungen aus.

Красные бестии! На рельсы вышли снегометы-монстры (фото) 12.02.2021

Где бы они ни появлялись в Германии, внимание этим достопримечательностям на колесах гарантировано. Правда, увидеть их в действии можно только зимой.
** ARCHIV ** Schienen fuehren am 17. Januar 2005 auf das Vernichtungslager Auschwitz Birkenau zu. Ein schlichter Torbogen unter einem Turm, flankiert von zwei einstoeckigen Ziegelbauten. Durch das Tor fhrt ein Gleis - in die Hoelle. Schon dieses symbolhafte Foto des Vernichtungslagers Auschwitz laesst keinen Zweifel, dass die Reichsbahn die wesentliche Rolle bei der Deportation von Millionen Opfern des Holocausts in die Todeslager gespielt hat. Die Deutsche Bahn dokumentiert diese Rolle ab Mittwoch, 23. Januar 2008, in der Ausstellung Sonderzuege in den Tod. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski) ** APD9095 ** ----Rails in the former Nazi death camp Auschwitz-Birkenau are shown, Jan. 17, 2005 in Oswiecim, southern Poland. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski)

Оппозиция ФРГ поддержала требования к Deutsche Bahn о выплате компенсаций жертвам нацистов 25.01.2021

От DB требуют выплат за то, что во времена Холокоста жертвы сами оплачивали билеты на поезд в лагеря смерти. Требования поддержали "зеленые", Левая партия и СвДП.
Eine Krabbe sitzt in einer Metallkiste. Mit einem ungewöhnlichen Fahrgast hatten es Beamte der Bundespolizei in einer Kölner S-Bahn zu tun: Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Zugführer am Dienstagmorgen eine rund zehn Zentimeter große Krabbe in einem Abteil seines Zuges.

Заяц с клешнями: в немецкой электричке задержали краба-безбилетника (фото) 09.12.2020

Такого вот ракообразного "зайца" обнаружил машинист поезда в Кельне во время осмотра вагонов.
Ein ICE 4 mit symbolischer roter Maske steht am Gleis im Berliner Hauptbahnhof anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Maskenkontrollen in Bahnen und Bahnhöfen“.

Deutsche Bahn усилит контроль масочного режима в поездах (фото) 08.12.2020

Даже во время пандемии и частичного локдауна в поездах перед Рождеством станет больше пассажиров. Концерн Deutsche Bahn усилит контроль за соблюдем профилактических мер.
Показать еще