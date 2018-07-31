Жаркое лето 2018-го: худший за век урожай в Германии - только начало?

Аномальная жара и засуха, с который столкнулись в июле и августе нынешнего года европейские страны, существенно повлияет на ситуацию в сельском хозяйстве и будущий урожай. В Германии ожидается худший урожай зерновых за последние сто лет. Уже сейчас фермеры говорят о потерях трети сбора зерновых, в частности, кукурузы и пшеницы.

Союз немецких фермеров даже потребовал ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы местные аграрии могли получить компенсации от государства. От аномальной жары пострадали и другие европейские страны. О том, приведет ли это к дефициту продовольствия, и как фермеры могут справиться с этой ситуацией, в интервью DW рассказала Алекс Джонс, глава отдела по вопросам окружающей среды, изменения климата и биоэнергии в Продовольственной и сельскохозяйственной программе ООН.

DW: Мы сталкиваемся с жарой в глобальном масштабе, которая влияет на сельское хозяйство. Как с ней справляются фермеры?

Алекс Джонс: Фермерам очень сложно справляться, особенно если жара наступает, когда урожай еще не собран и находится в стадии созревания. Наиболее уязвимы в такой ситуации зерновые культуры. Если вы посадили пшеницу или кукурузу, то после того, как зерна окажутся в земле, вы абсолютно ничего не сможете сделать, чтобы уберечь их от жары и засухи, разве что больше поливать. Но даже это не уменьшит пагубное влияние погодных условий на урожай.

И поэтому важно знать, что в такой ситуации лучше сеять те злаковые, которые более устойчивы к экстремальным погодным условиям. И не концентрироваться только на одной культуре, но пытаться снизить риски потери урожая за счет выращивания разных сортов.

- Могут ли жара и засуха в ближайшие десятилетия привести к дефициту продовольствия и голоду? В каких регионах такой риск особенно велик?

- Конечно, да. Погодные условия могут стать причиной нехватки продовольствия и даже голода. По оценкам нашей организации, на сегодняшний день с дефицитом продуктов питания сталкиваются 830 млн человек. При этом мы знаем, что в мире производится достаточно продовольствия, чтобы обеспечить едой все население планеты. Но существует проблема распределения продовольствия. Кроме того, треть продуктов питания пропадает при транспортировке и других промежуточных процессах. Безусловно, это важный фактор, когда мы говорим об обеспечении населения продовольствием.

Мы занимаемся также проблемой нехватки продовольствия, которая связана с погодными условиями. Изменение климата, повышенное содержание в воздухе С02 приводят к тому, что меняется количество полезных веществ в продуктах питания. Например, в некоторых сортах злаковых культур на 10 процентов уменьшилась доля протеина, витаминов и минералов. Поэтому возникает не только вопрос количества продовольствия, но и его качества.

- Фермерам придется привыкнуть к тому, что жара и засуха могут стать повседневной реальностью?

- К сожалению, да. Изменения погодных условий и экстремальные скачки температур: от большого количества дождей до засухи и холодов - это действительно большая проблема. Если бы изменения температуры были постоянными, если бы мы знали наверняка, что в рамках глобального потепления температура воздуха на земле поднимется на два градуса по Цельсию и на этом остановится, мы могли бы с этим справиться. Это в наших силах.

Чтобы снизить риски потери урожая, фермерам рекомендуют выращивать разные культуры

Но экстремальные погодные условия, например, жара и засуха в Северной Европе и природные катаклизмы - ураганы, цунами, град и ливни - усложняют задачу. Погоду, к сожалению, невозможно предсказать с высокой точностью, и ее неконтролируемые изменения - большая проблема.

- Но ведь есть определенные решения с помощью новых технологий. Почему их не используют?

- Потому что это дорого, фермеров интересует вопрос получения прибыли. В этом году из-за засухи они, вероятно, потеряют часть денег, и если мы обратимся к ним с предложением больше вкладывать в новые аграрные разработки, вряд ли они на это согласятся.

Речь идет о том, чтобы фермеры в Европе придерживались единой позиции, и об обеспечении равных условий, потому что если фермеры в Германии используют какие-то определенные технологии, а их соседи в другой стране этого не делают, то последние становятся неконкурентоспособными. Мы все должны договориться об определенных стандартах, тогда будет смысл инвестировать (в новые технологии. - Ред.).

- Фермеры в некоторых регионах Германии теряют до четверти своего урожая. Большинство из них могут использовать схемы страхования, чтобы покрыть эти потери. Но что будет происходить, если фермеры будут нести убытки из года в год?

- Страховые взносы повысятся. Это основной принцип страхования: чем выше риск, тем выше страховые взносы. Таким образом, вопрос в какой-то момент станет заключаться в том, смогут ли фермеры позволить себе страхование? Стоит ли им это делать, если взносы настолько высоки? И это вызывает серьезную озабоченность, поскольку некоторые из них получают государственную поддержку.

Конечно же, мы пытаемся оказать поддержку в функционировании страховых систем в развивающихся странах, потому что они очень нуждаются в них.

- Включен ли в Парижское соглашение о защите климата сельскохозяйственный сектор?

- К сожалению, нет. В Парижском соглашении не упоминается о сельском хозяйстве. Однако с тех пор кое-что изменилось. И на прошедшей в Бонне в прошлом году международной конференции участники договорились, что будут работать вместе в течение пяти лет по приоритетным направлениям в сельском хозяйстве и разработают стандарты, касающиеся сельского хозяйства, которые будут включены в Парижское соглашение.

- Итак, есть глобальные задачи, которые необходимо решать сообща?

Да, нам нужно ускорить этот процесс, потому что у нас нет двух десятилетий, чтобы работать над этим. Нам действительно нужно получить результаты в течение нескольких лет. В противном случае будет слишком поздно.

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