Жара и жатва. Жатва и жара (фотогалерея)

Июньская жара в Германии - 2019

На этой неделе Германию накрыла жара, уже побившая исторические рекорды. В среду, 26 июня, сразу в двух местах - в землях Бранденбург и Саксония - столбик термометра поднялся до 38,6 градуса. Предыдущий июньский рекорд в Германии продержался более 70 лет. Он был установлен в 1947 году и составлял 38,5 градуса. Так от жары спасаются сейчас в Мюнхене (фото).