 Жара в Европе бьет рекорды | Новости из Германии о Германии | DW | 25.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Жара в Европе бьет рекорды

Небывалая жара приводит к отключению АЭС и человеческим жертвам. В Париже побит рекорд 70-летней давности, а в ряде стран зафиксированы самые высокие температуры за всю историю метеонаблюдений.

Термометр на здании ООН в Бонне перешагнул отметку в сорок градусов

Термометр на здании ООН в Бонне "перешагнул" отметку в сорок градусов

В ряде европейских стран установилась рекордная жара. Впервые за историю метеонаблюдений в Германии в городке Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) зафиксированы +42,6 градуса по Цельсию. Об этом заявили в четверг, 25 июля, в Метеорологической службе Германии. Предыдущий рекорд - +40,5 градуса, установленный накануне в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), не продержался и дня.

Из-за резкого повышения температуры воды в реке Везер в пятницу ожидается отключение атомной станции Гронде в Нижней Саксонии. Как заявили агентству dpa в эксплуатирующей станцию организации, мощность реактора должна быть снижена, если температура в течение нескольких дней превышает 26 градусов Цельсия.

По данным немецких метеорологов, в пятницу, 26 июля, жара в западной части Германии сохранится, столбик термометра превысит сорокоградусную отметку. На севере страны будет чуть прохладнее.

Выше сорока градусов

Отметку в сорок градусов Цельсия впервые в истории метеонаблюдений преодолел столбик термометра в Бельгии, остановившись на цифре 40,6 градуса. Аналогичная ситуация наблюдается в Голландии, где температура оказалась лишь на 0,2 пункта ниже, чем в соседней стране.

Контекст

Даже в жаркую погоду в немецкой столице можно найти много мест, где вам будет очень комфортно. В черте города насчитывается 39 официальных пляжей. А какого качества там вода? (01.07.2019)

Зоны аномальной жары, посещающие Германию, приводят к многочисленным жертвам. 30 июня ожидаются рекордные 39 градусов. (30.06.2019)

В столице Франции температурный рекорд также обновлен. В четверг французская метеослужба зафиксировала в Париже +42,6 градуса Цельсия. Предыдущее достижение - +40,4 градуса Цельсия - было зафиксировано во французской столице более 70 лет назад, 28 июля 1947 года.

Не обошлось и без человеческих жертв. В Австрии от последствий обезвоживания погиб двухлетний мальчик, который незаметно от родителей залез в их машину во дворе дома и заснул. Его доставили в больницу в Граце, но усилия медиков оказались напрасны.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Флёрсхайм-ам-Майн

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Флёрсхайм-ам-Майн (Гессен)

  • Лейпциг

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Лейпциг (Саксония)

  • Мюнхен

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Мюнхен (Бавария)

  • Берлин

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Берлин

  • Дуйсбург

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Дуйсбург (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Берлин

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Берлин

  • Мёрс

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Мёрс (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Ганновер

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Ганновер (Нижняя Саксония)

  • Дрезден

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Дрезден (Саксония)

  • Билефельд

    Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

    Билефельд (Северный Рейн - Вестфалия)

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 01:23

Что мешает немецким пивоварам продавать больше пива?

 

Контекст

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

В конце июля Германию накрыла вторая за нынешнее лето волна невыносимой жары. (25.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что мешает немецким пивоварам продавать больше пива?  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

В Португалии бушуют пожары  

Реклама

Самые читаемые

В Стамбуле задержали несколько тысяч нелегальных мигрантов  

Комментарий: Чего боятся российские власти на выборах в Мосгордуму  

Белорусский дипломат в Турции получил огнестрельные ранения  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно