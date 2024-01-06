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Жан Фернан Коэна

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Жан Фернан Коэна: избранные публикации

Наемник частной военной компании "Вагнер" в ЦАР (фото из архива: июль 2023 года)

У ЧВК "Вагнер" могут появиться конкуренты в ЦАР?

Американская ЧВК Bancroft не исключила своего сотрудничества с правительством Центральноафриканской Республики.
Конфликты6 января 2024 г.
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