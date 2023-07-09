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Жан Рофе

Журналист DW, автор отдела новостей.

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Жан Рофе: избранные публикации

Участники гей-парада в Кельне

Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей

В демонстрации в Кельне, по данным организаторов, приняли участие 60 тысяч человек и почти 230 групп.
Общество9 июля 2023 г.
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Жан Рофе: другие публикации

Интерактивные игрушки Ферби (фото из архива)

Игрушки в России будут проверять на связи с "иноагентами"

Игрушки в России будут проверять на связи с "иноагентами"

В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек, пишет газета "Известия".
Политика22 января 2024 г.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Польша присоединилась к гарантиям G7 для Украины

Польша присоединилась к гарантиям G7 для Украины

Варшава сделает все что в ее силах, чтобы помочь Украине выиграть войну, пообещал польский премьер-министр Дональд Туск.
Политика22 января 2024 г.
Афганская провинция Бадахшан (фото из архива)

Выживших при крушении самолета Falcon 10 доставили в Кабул

Выживших при крушении самолета Falcon 10 доставили в Кабул

Члены экипажа российского самолета, разбившегося в Бадахшане, были доставлены в Кабул на вертолете талибов.
Катастрофы22 января 2024 г.
Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский подписал указ о территориях РФ, где жили украинцы

Зеленский подписал указ о территориях РФ, где жили украинцы

Президент Украины поручил разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ".
Политика22 января 2024 г.
Алексей Навальный в колонии

Навальный отправлен в ШИЗО в 25-й раз

Навальный отправлен в ШИЗО в 25-й раз

Оппозиционеру Алексею Навальному назначили 10 суток ШИЗО в колонии на Ямале за то, что он "неправильно представился".
Политика22 января 2024 г.
Фото из архива: мужчина разбирает обломки разрушенных стен после обстрела в Донецке в ночь на 1 января 2024 года

"Власти" Донецка заявили о гибели 28 людей "из-за удара ВСУ"

"Власти" Донецка заявили о гибели 28 людей "из-за удара ВСУ"

При обстреле рынка в Донецке погибли 28 человек, еще 30 ранены, сообщили назначенные Россией "власти" города.
Конфликты21 января 2024 г.
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