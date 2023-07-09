You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Жан Рофе
Журналист DW, автор отдела новостей.
Пропустить раздел Жан Рофе: избранные публикации
Жан Рофе: избранные публикации
Гей-парад в Кельне собрал сотни тысяч зрителей
В демонстрации в Кельне, по данным организаторов, приняли участие 60 тысяч человек и почти 230 групп.
Общество
09.07.2023
9 июля 2023 г.
Пропустить раздел Жан Рофе: другие публикации
Жан Рофе: другие публикации
Игрушки в России будут проверять на связи с "иноагентами"
Игрушки в России будут проверять на связи с "иноагентами"
В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек, пишет газета "Известия".
Политика
22.01.2024
22 января 2024 г.
Польша присоединилась к гарантиям G7 для Украины
Польша присоединилась к гарантиям G7 для Украины
Варшава сделает все что в ее силах, чтобы помочь Украине выиграть войну, пообещал польский премьер-министр Дональд Туск.
Политика
22.01.2024
22 января 2024 г.
Выживших при крушении самолета Falcon 10 доставили в Кабул
Выживших при крушении самолета Falcon 10 доставили в Кабул
Члены экипажа российского самолета, разбившегося в Бадахшане, были доставлены в Кабул на вертолете талибов.
Катастрофы
22.01.2024
22 января 2024 г.
Зеленский подписал указ о территориях РФ, где жили украинцы
Зеленский подписал указ о территориях РФ, где жили украинцы
Президент Украины поручил разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ".
Политика
22.01.2024
22 января 2024 г.
Навальный отправлен в ШИЗО в 25-й раз
Навальный отправлен в ШИЗО в 25-й раз
Оппозиционеру Алексею Навальному назначили 10 суток ШИЗО в колонии на Ямале за то, что он "неправильно представился".
Политика
22.01.2024
22 января 2024 г.
"Власти" Донецка заявили о гибели 28 людей "из-за удара ВСУ"
"Власти" Донецка заявили о гибели 28 людей "из-за удара ВСУ"
При обстреле рынка в Донецке погибли 28 человек, еще 30 ранены, сообщили назначенные Россией "власти" города.
Конфликты
21.01.2024
21 января 2024 г.
Показать еще
На главную страницу