 Жалоба на арест правозащитника Льва Пономарева направлена в ЕСПЧ | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2018

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Россия

Жалоба на арест правозащитника Льва Пономарева направлена в ЕСПЧ

Юристы Пономарева убеждены, что он был помещен под стражу незаконно - до обжалования приговора.

Лев Пономарев

Лев Пономарев

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге направлена жалоба на арест исполнительного директора общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил DW адвокат правозащитника Алексей Липцер.

По словам юриста, Пономарев был направлен в спецприемник №1 ГУВД Москвы незаконно - еще до обжалования приговора по его делу. Тем самым была нарушена пятая статья Европейской конвенции о правах человека, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, убежден защитник.

Он также обратил внимание на ряд сопутствующих обстоятельств дела: 77-летний Пономарев страдает от ишемической болезни сердца. 

Во время оглашения приговора 5 декабря адвокаты даже настаивали на том, чтобы перенести заседание в другой зал, так как в помещении было очень душно, и правозащитник плохо себя чувствовал.

Направленную в ЕСПЧ жалобу юристы попросили рассмотреть в приоритетном порядке. "Ожидаем, что могут выпустить и изменить наказание, либо прекратить дело об административном правонарушении", - заявил DW Алексей Липцер.

Омбудсмен РФ призвала проверить обоснованность ареста

Между тем призывы освободить исполнительного директора "За права человека" озвучил 6 декабря целый ряд функционеров и чиновников.

Так, уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова попросила проверить обоснованность ареста.

Контекст

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Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович также выразила сомнение в законности приговора. "Вряд ли можно считать состоятельным наказание за распространение информации в соцсетях о публичном мероприятии мирного характера", - отметила Миятович.

Приговор Пономареву

После того, как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать". 

Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил правозащитника к 25 суткам административного ареста. Судья Дмитрий Гордеев признал 77-летнего Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

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    Автор: Елена Барышева


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