Жалоба на арест правозащитника Льва Пономарева направлена в ЕСПЧ

Юристы Пономарева убеждены, что он был помещен под стражу незаконно - до обжалования приговора.
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге направлена жалоба на арест исполнительного директора общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил DW адвокат правозащитника Алексей Липцер.
По словам юриста, Пономарев был направлен в спецприемник №1 ГУВД Москвы незаконно - еще до обжалования приговора по его делу. Тем самым была нарушена пятая статья Европейской конвенции о правах человека, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, убежден защитник.
Он также обратил внимание на ряд сопутствующих обстоятельств дела: 77-летний Пономарев страдает от ишемической болезни сердца.
Во время оглашения приговора 5 декабря адвокаты даже настаивали на том, чтобы перенести заседание в другой зал, так как в помещении было очень душно, и правозащитник плохо себя чувствовал.
Направленную в ЕСПЧ жалобу юристы попросили рассмотреть в приоритетном порядке. "Ожидаем, что могут выпустить и изменить наказание, либо прекратить дело об административном правонарушении", - заявил DW Алексей Липцер.
Омбудсмен РФ призвала проверить обоснованность ареста
Между тем призывы освободить исполнительного директора "За права человека" озвучил 6 декабря целый ряд функционеров и чиновников.
Так, уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова попросила проверить обоснованность ареста.
Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович также выразила сомнение в законности приговора. "Вряд ли можно считать состоятельным наказание за распространение информации в соцсетях о публичном мероприятии мирного характера", - отметила Миятович.
Приговор Пономареву
После того, как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать".
Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил правозащитника к 25 суткам административного ареста. Судья Дмитрий Гордеев признал 77-летнего Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Смотрите также: