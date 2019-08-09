Еще три оппозиционера в Москве отправлены под арест

Басманный суд Москвы в пятницу, 9 августа, арестовал на два месяца волонтера штаба Любови Соболь Сергея Фомина. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках во время акции оппозиции 27 июля. Оппозиционер, объявленный в розыск 5 августа, через три дня добровольно сдался силовикам.

Ранее Фомина обвиняли в том, что он руководил участниками акции, а чтобы безопасно пройти через оцепление и покинуть акцию, взял на руки годовалого ребенка. Родителей ребенка вызвали на допрос в Следственный комитет, прокуратура обратилась в суд с требованием лишить их родительских прав. Однако после того как выяснилось, что Фомин приходится крестным отцом ребенку, адвокат семейной пары заявил, что у следствия "нет к ней претензий".

Сам Фомин, перед тем как сдаться полиции, заявил, что его "подставили" основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь. По словам Фомина, он считает Навального и Соболь "персонально ответственными за то, что сейчас десять человек" задержаны по данному делу.

Тот же Басманный суд на те же два месяца арестовал в пятницу еще одного оппозиционера - Айдара Губайдулина.

Затем Басманный суд отправил под арест Данилу Беглеца, ставшего 12-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля. "Суд постановил: избрать в отношении Беглеца меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 октября 2019 года", - огласила решение судья Юлия Сафина.

В настоящее время обвинение предъявлено 12 участникам акции 27 июля - их обвиняют в участи или организации массовых беспорядков.

Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" в пятницу сообщил корреспонденту DW промежуточный итог протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа. По данным проекта, 27 июля был установлен антирекорд по задержаниям за все время работы "ОВД Инфо" - 1373 задержанных. 3 августа в автозаках оказался 1001 человек.

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